Caso ARA San Juan: Mauricio Macri fue sobreseído por la Corte Suprema por presunto espionaje

El expresidente Mauricio Macri fue sobreseído por la Corte Suprema en la causa en su contra por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

El trágico hecho ocurrió el pasado 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur a partir de una explosión que dejó a toda la tripulación sin capacidad de maniobra y las 44 personas a bordo murieron. Sus familiares realizaron distintos reclamos y hasta impulsaron investigaciones judiciales para determinar las responsabilidades y posibles negligencias que hayan ocasionado el incidente.

A la par, también denunciaron maniobras de vigilancia y seguimiento contra el gobierno de Mauricio Macri durante los años 2017 y 2018, en medio de su reclamo por respuestas.

Entre los acusados, además del exmandatario, se encontraban el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas; su vice, Silvia Majdalani; y otros exagentes del organismo.

Según habían detallado los denunciantes, los funcionarios habían ordenado registrar manifestaciones, misas y acciones públicas, como así también recopilar información personal y hasta indagar las redes sociales de los familiares.

La investigación surgió tras el hallazgo de documentación en la sede de la AFI de Mar del Plata con registro de las distintas actividades de los familiares de las víctimas.

Por este motivo, en 2021, el juez federal de Dolores Martín Brava había procesado a Macri y a sus funcionarios por presunto espionaje ilegal, ya que consideró que las tareas tenían como fin «influir en la situación política e institucional del país”.

La Justicia cerró definitivamente la causa de espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan

Pocos meses después de haber sido acusado, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Mauricio Macri y dictó el sobreseimiento de todos los imputados. En el fallo sentenciaron que las diligencias estaban justificadas como parte de los trabajos de la seguridad del entonces presidente.

Luego, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal revisó y ratificó la sentencia: “Aun cuando el magistrado de la instancia haya dejado entrever que la información sobre preguntas o reclamos habría sido alcanzada mediante infiltraciones, lo cierto es que las declaraciones testimoniales de los familiares (…) echan por tierra esa inferencia”.

“Los mismos admiten que sus expectativas y reclamos eran comunicados también por medios de información o incluso por videos en redes sociales. Queda descartado cualquier tipo de secretismo entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios ilegales”, añadieron.

Las querellas particulares llevaron el caso a la Corte Suprema mediante recursos extraordinarios, ya que cuestionaron la justificación de las tareas de inteligencia y hasta denunciando falta de imparcialidad.

Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti optaron por no ingresar al fondo de la cuestión y desestimaron los planteos.