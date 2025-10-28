La Corte Suprema avaló el juicio por la causa Cuadernos: rechazó planteos de Cristina Kirchner y otros acusados

La causa conocida como «cuaderno de las coimas» comenzará oficialmente el próximo jueves 6 de noviembre. La Corte Suprema de la Nación rechazó una serie de recursos presentados por empresarios y exfuncionarios acusados: entre ellos, también se encuentra la expresidenta Cristina Kirchner.

Los fallos llevan la firma de los tres jueces del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. De esta manera, dejaron sin efecto las objeciones procesales y y permitieron que comience el debate oral.

Entre los recursos denegados se cuentan las impugnaciones de Silvio Mion, Patricio Gerbi, Marcela Sztenberg, Eduardo Kennel y Julio De Vido. La CSJ señaló que las resoluciones no tienen carácter definitivo y no obstaculizan el inicio del juicio.

Además, el recurso presentado por la Procuración General de la Nación fue avalado por la Corte y de esta manera revocaron el sobreseimiento que había favorecido a Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, y a su mujer, Carolina Pochetti, investigados por lavado de dinero.

Esto surge luego de lo que reveló el escándalo «Panamá Papers», en donde se descubrió que Muñoz tenía propiedades en el exterior y diversas inversiones. Según informó Infobae, Pochetti declaró como arrepentida por instrucciones de su defensa porque había pagado una coima al juez para cerrar el caso.

Asimismo, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó nueve expedientes diferentes contra la elevación a juicio, la confirmación de procesamiento, embargos y la validez de los testimonios, y la recusación del juez Gustavo Hornos. Todas fueron rechazadas por no constituir «sentencias definitivas».

De qué se trata la causa Cuadernos

La causa investiga una presunta estructura de recaudación de sobornos entre 2003 y 2015 en la adjudicación de obras públicas a través de supuestos pagos ilegales que habrían sido registrados por Oscar Centeno, exfchofer de Roberto Baratta.

Esta misma se centra en miembros del Gobierno Nacional (entre ellos, CFK y Julio de Vido entre los principales acusados) y empresarios referentes del sector, y acumula más de mil hechos de cohecho y embargos millonarios.