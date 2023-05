Caso Facundo Castillo: la defensa pidió anular y reprogramar el juicio en Cipolletti

El público no podrá tener dispositivos electrónicos. Foto: Florencia Salto

El inicio de la segunda jornada del juicio por el homicidio de Facundo Castillo en Cipolletti se vio interrumpido por un nuevo episodio con el jurado popular. Luego de la exclusión de un familiar del imputado Ramiro Gutiérrez por sacar fotos en dirección al tribunal, hoy miembros de jurado manifestaron su temor ante la filtración de sus identidades.

El juez técnico del proceso Guillermo Merlo se reunió con ellos y las partes para llevarles tranquilidad y por eso la jornada comenzó casi dos horas más tarde. La defensa incluso pidió anular y reprogramar el juicio con un nuevo jurado. El magistrado no hizo lugar.

Lo llamativo fue desde el propio entorno del imputado que se generó este inconveniente que no solo atrasó el proceso sino que lo impregnó de dudas sobre una posible imparcialidad del jurado. Merlo fue contundente no sólo no hizo lugar, sino que defendió el compromiso de los 12 miembros del tribunal popular.

Ayer durante el cuarto intermedio se le notificó al juez que alguien del entorno de Ramiro Gutiérrez había sacado fotografías donde se conocía la identidad de los integrantes del jurado popular.

El juez pidió que todos los presentes desocuparan la sala de audiencias, salvo por la defensa. Allí estuvieron debatiendo algunos minutos y el juez recordó la importancia del resguardo de la identidad de los integrantes del jurado.

Finalmente se supo que la persona que tomó la fotografía era familiar de Gutiérrez. «Esta persona fue excluida de la sala por acuerdo de ambas partes. Si vuelve a ocurrir de nuevo puede incurrir en un delito de desobediencia a una orden judicial y la persona será detenida inmediatamente» manifestó el juez ante la sala.

Desde el organismo judicial están intentando llevar calma a los integrantes del jurado popular para poder dar inicio a la segunda jornada del juicio. Finalmente luego de dos horas de espera el proceso inició.

La defensa previo al inicio del juicio solicitó que se suspenda el proceso y que se reprograme para poder resguardar al jurado. Ante esto el juez anunció: «No voy a hacer lugar al pedido de la defensa. Los jurados han sido suficientemente claros de que quieren seguir desarrollando sus tareas y se sienten en condiciones de seguir haciéndolo. Todos están a lo que la prueba diga» manifestó Guillermo Melo.

Además, manifestaron la gran presión social que siente por la decisión que deben tomar. «Es la misma que sentimos todos los que estamos acá. Probablemente los operadores judiciales naturalicemos esto y estemos acostumbrados».

El público que quiera estar presente en las audiencias deberá hacerlo sin dispositivos electrónicos. Hoy se conocerán las declaraciones de algunos testigos confidenciales. Además, mostrarán las pruebas de la autopsia realizada a Facundo Castillo.