Caso Facundo Castillo: el recuerdo de la historia de amor con Magdalena

Facundo y Magdalena construyeron algo más que una amistad en los meses previo al incidente fatal del joven en Neuquén, quien murió atropellado en Cipolletti en diciembre de 2021. De simples vecinos a amigos, y de amigos a vincularse desde el amor y la compañía.

Magdalena, o Madi, como le dicen sus amigos, conocía a Facundo desde que era muy chico. Sus familias eran vecinas en el barrio Jardines del Río y enviaban a sus hijos a la misma escuela de inglés. Allí Facundo forjó una gran amistad con la hermana de Madi, motivo por el cual los dos se volverían muy cercanos.

“Mis primeros recuerdos de Facundo son de la adolescencia, yo era tres años más grande, él se juntaba con mi hermana menor. No sé en qué momento se formó el grupo del barrio, pero estaba de moda la serie El Puntero, y les empezamos a decir ««»Los Pochis». Después la amistad con Facundo pasó a ser algo más y en una fiesta nos dimos un beso. Cuando mi hermana se fue a vivir a otro lado a estudiar «Los Pochis» seguían viniendo a mi casa. Con Facundo formamos otro vinculo, desde el amor y la compañía” compartió Madi, compañera de Facundo, entre lágrimas en una entrevista que realizó RÍO NEGRO.

La historia del primer beso entre Facundo y Magdalena

Madi y Facundo conectaron desde un lugar especial. “Me acuerdo que el primer beso fue saliendo de una fiesta. Yo me habia quedado sola, y él me dijo que me acompañaba asi no volvía sola. Fue esa noche que nos dimos el primer beso” relató.

“La última vez que lo vi fue la noche antes de la fiesta. Yo me iba de viaje y le dije que quería despedirme, no nos íbamos a ver como por diez días. No me imaginé que iba a ser por mucho más” expresó Madi.

Facundo era un chico alegre, divertido, amoroso y sobre todo ocurrente, según lo que relataron sus allegados. Madi recuerda algunas anécdotas divertidas que compartió con Facundo. “Yo pinto al óleo y a él le gustaba el trapo en el que yo limpiaba las espátulas. Quería que le haga un cuadro como el trapo, imposible, incluso me compró metros de tela a cambio de un cuadro que replique el trapo”, recordó Madi.

El amor de Madi y Facundo creció en los meses previos al asesinato del joven. “Pasabamos las tardes en mi casa tomando mate, lo acompañaba a laburar, me ayudaba a teñirme. Veníamos juntos el atardecer desde el balcón” manifestó Madi.

¿Cómo se prepara para el juicio?

En unos días inicia el proceso de juicio por jurado por el asesinato de Facundo Castillo. “Con el juicio cerramos una etapa. Facu no va a estar, no va a volver. Pero vincular con su recuerdo desde otro lado, no desde la lucha y la justicia. Sino desde la alegría que transitamos con él” remarcó Magdalena.

En cuanto a su propia sensación frente al juicio Madi expresó que se mantiene fuerte y tranquila pero que le es imposible no angustiarse. “Todos los días lloro un poco, me angustio. Facu siempre esta presente entre mi día a día, para mi no hay nada más lindo que acordarme de él. Para reirnos sobre todo, el siempre nos sacaba una sonrisa” declaró.