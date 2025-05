Caso Gatica: los policías imputados cruzaron acusaciones por la golpiza letal en una comisaría de Cipolletti y se vienen los alegatos

El juicio por jurados a los cuatro policías imputados de haber provocado el tormento que desencadenó en la muerte de Jorge Gatica, en la comisaría 45 de Cipolletti, dejó en evidencia que si hubo un supuesto pacto de silencio en la primera etapa de la investigación, ahora se rompió.

Este jueves será al turno de los alegatos de la fiscalía, las dos querellas particulares y de los defensores de los imputados. Los acusadores público y privado pedirán al jurado que los declare culpables a los imputados de la tortura seguida de muerte. Los defensores plantearán la absolución o tal vez atribuirles un delito de menor.

El juicio comenzó el lunes de la semana pasada y lo dirige el juez Marcelo Gómez. Durante las audiencias, que se desarrollaron en Cipolletti, declararon la sargento primero Andrea Henríquez, de 37 años, el sargento Vilmar Quintrel, de 32, el cabo primero Walter Carrizo, de 36, y el cabo Jorge Luciano Sosa, de 31.

Todos dieron su versión de lo que había sucedido con Gatica la noche del 9 de enero del 2023, en la unidad policial. Negaron haberlo golpeado. Aunque los imputados no están obligados a decir la verdad como ocurre con los testigos que lo juran o lo prometen.

Algunos acusados atribuyeron la responsabilidad de la golpiza a Sosa, que no se quedó callado, según pudo reconstruir Diario RÍO NEGRO de fuentes judiciales.

Una declaración de alto voltaje

El imputado dijo que sus superiores le indicaron que “tenía que decir que el señor Gatica se había pegado contra la pared y que por ser yo el de menor jerarquía no iba a pasar nada que ibamos a estar todos bien”.

“Realmente a los suboficiales, a nosotros nos amenazan mucho dentro de la comisaria si no acatamos órdenes. No solamente está en riesgo nuestra vida, sino también la de nuestra familia” afirmó Sosa el martes ante el jurado.

“Cuando llegamos al hospital (de Cipolletti) Quintrel dice que yo le pegué que el vio que yo le estaba en la cuadra (a Gatica). Eso también es mentira. El sabe bien que el que le pegó fue Moraga y Quintrel”.

Cuando su defensor le preguntó a Sosa ¿por qué no había denunciado antes esa situación? “¿Qué voy a denunciar? Para aparecer con un tiro en la cabeza después. Para que mi familia quede sola”, respondió.

“No le tengo miedo a la gente del ambiente, a la que le tengo miedo son los oficiales porque ellos nos pueden hacer cosas”, sostuvo.

“Vos en alguna oportunidad le pegaste a Gatica, le hiciste lo que dicen tus compañeros?”, preguntó el defensor. “No. Yo en ningún momento le pegué, como le comenté.(…) Jamás en mi vida le pegué a un detenido, porque se le hubiera pegado estaría denunciado y yo no tengo ninguna denuncia”, afirmó. Sus compañeros e imputados dijeron lo contrario y lo responsabilizaron de los golpes.

Una llamativa desvinculación

Gastón Moraga era el oficial de servicio cuando ocurrió la muerte de Gatica, es decir, el de mayor jerarquía en esa guardia del 9 de enero del 2023, en la comisaría 45.

Pero, llamativamente, Moraga no fue imputado como los otros cuatro policías. El oficial hizo un acuerdo con el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y el fiscal Martín Pezzetta, que tuvo el aval de los padres de la víctima, que son querellantes, y aportó información relevante a la investigación, recordaron fuentes judiciales.

A cambio, lo condenaron a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por no haber evitado la tortura contra Gatica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Moraga fue citado a declarar por la fiscalía como testigo.

Las lesiones en el cuerpo de la víctima

El médico forense del Poder Judicial de Río Negro Marcelo Uzal, que hizo la autopsia del cadáver de la víctima dijo que constató siete costillas rotas en el cuerpo de la víctima y 184 lesiones externas compatibles con golpes.

Algunas de esas costillas rotas causaron una laceración del hígado lo que provocó una hemorragia interna que causó la muerte. Gatica perdió aproximadamente dos litros de sangre, explicó el viernes el abogado querellante Rubén Antiguala a este diario.

Según la acusación de la fiscalía, a la que adhieren las dos querellas particulares, los cuatro imputados estaban en la guardia de la comisaría 45 cuando demoraron a Gatica. Lo arrestaron por un hurto de dos kilos de chorizos y dos kilos de carne, en un comercio cercano, recordó el sábado Antiguala, que interviene en la causa desde la primera foja.

La fiscalía sostiene que la golpiza que derivó en la muerte del hombre ocurrió entre las 22.40 del 9 de enero del 2023 y los primeros minutos de la madrugada del 10 de enero del 2023.

Los fiscales aseguran que los cuatro «torturaron hasta ocasionarle la muerte a Gatica, quien estaba en calidad de demorado en dicha comisaría». Describieron que «mientras el hombre estaba esposado, le propinaron al menos 29 lesiones en sus miembros superiores, provocándole un prolongado e intenso sufrimiento sin posibilidad de defensa».

Afirman que un tercer hombre «coadyuvó, observando todo y sin buscar frenar nada». El cuarto «se ubicó estratégicamente en un sector para impedir el acceso al sitio de cualquier otra persona». Indicaron que los rodillazos que le propinaron a la víctimam cuando estaba en el suelo, «le quebraron las costillas, ocasionándole la hemorragia que le produjo la muerte».

Arriesgan prisión perpetua

Los cuatro imputados llegaron al juicio por jurados detenidos con prisión preventiva (Sosa y Quintrel), pero Henríquez y Carrizo tienen arresto domiciliario.

Sosa planteó el martes ante los jurados: “A mí me quieren dar perpetua siendo que Quintrel y Moraga fueron los únicos que le pegaron (a Gatica). Yo no sé por qué Henríquez y Carrizo no dicen la verdad, estarán amenazados, no sé”.

“Y cuando viene acá Moraga y Antenao, el Poder Judicial, fiscalía se encargó de que mi abogado no pueda hacerle las preguntas necesarias porque no quieren que salga a la luz esto”, manifestó el acusado.