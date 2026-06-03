Rechazaron un amparo de Gloria Ruiz contra la Legislatura de Neuquén: el «yerro» que marcó la jueza

La Justicia le dio un nuevo revés a la exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, esta vez al rechazar una acción de amparo que había presentado contra la resolución y la ley que habilitaron su destitución en la Legislatura, a fines de 2024.

La decisión fue tomada por la jueza civil María Eugenia Grimau el lunes pasado, en una resolución donde desestimó el planteo de la exintendenta de Plottier por considerarlo inadmisible y a destiempo.

Inconstitucionalidad, restitución y recomposición de haberes

Ruiz había solicitado la declaración de nulidad y la inconstitucionalidad de la resolución 1219/2024 y la ley 3490, por las cuales se resolvió su separación preventiva del cargo de vicegobernadora y se la declaró impedida para su ejercicio por inhabilidad moral por el resto de su mandato, hasta el 10 de diciembre de 2027.

También requirió que se ordene el reintegro y el pago íntegro de todas las dietas, haberes, remuneraciones y «demás emolumentos» correspondientes al cargo del que fue separada.

Solicitó como medida cautelar su «inmediata restitución al cargo» y consideró que su apartamiento significó una «lesión continuada», con efectos que se mantienen y actualizan de «manera permanente».

Ruiz refirió que los actos impugnados le ocasionaron «un perjuicio, actual y concreto«, en tanto la privaron «del ejercicio del cargo para el cual fue legítimamente elegida por voluntad popular».

Aunque el planteo se había presentado inicialmente ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el máximo órgano judicial se declaró incompetente y lo remitió a la Cámara de Apelaciones Civil. Luego de ser sorteado, el expediente se asignó al Juzgado Civil N°4.

Qué dijo la jueza sobre el planteo de Gloria Ruiz en Neuquén

Grimau marcó «un yerro» de la presentación y dijo que se apuntó contra la Legislatura de Neuquén, que no tiene «personalidad jurídica» para ser considerada como sujeto procesal. Mencionó a su vez el tiempo transcurrido entre el acto y la acción de amparo, el cual excedió el plazo «previsto en la norma«.

Evaluó que las acciones de amparo, como la que promovió Ruiz, pueden impugnar «la actividad administrativa de la Legislatura», en el sentido de su propio funcionamiento como poder del Estado, pero no su actividad principal, que es la creación de leyes.

La jueza remarcó que tanto la resolución como la ley que se utilizaron en el procedimiento contra Ruiz fueron dictadas por la Legislatura «en ejercicio de una atribución expresamente conferida» por la Constitución de Neuquén, dejando de lado la cuestión administrativa señalada anteriormente.

La magistrada, sin más consideraciones, resolvió declarar inadmisible el planteo de Ruiz e intimó a la parte actora para que «acredite el pago de la tasa y contribución determinadas, dentro del plazo de diez días y bajo apercibimiento de certificar deuda».

Ruiz había reaparecido en la escena política hace un par de semanas, cuando se presentó en la Legislatura para solicitar la derogación de la ley por la que fue destituida, a la cual tildó de «antidemocrática».

Su abogada, Gabriela Prokopiw, descartó además la implicación de su clienta en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y afirmó que «tiene totalmente la prueba de que es inocente».