Caso $LIBRA: la Cámara Federal rechazó a inversores como querellantes

LIBRA: la Cámara consideró que los inversores asumieron el riesgo de la operación. Foto: NA

La Sala I de la Cámara Federal porteña apartó este viernes del expediente a inversiones de la memecoin $LIBRA que pretendían ser querellantes en la causa, según fuentes judiciales.

La Justicia apartó a cinco inversores de la causa $LIBRA

En el escrito, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi compartieron el criterio del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de sacarle el derecho de querella a los afectados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo.

Para los magistrados, la operatoria “se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito”.

“Quienes adquirieron el token asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido”, enfatizaron en el fallo.

Llorens y Bertuzzi señalaron que la hipótesis planteada por los cinco afectados, quienes afirman haber sido “víctimas de un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales” junto con “un grupo de desarrolladores de criptoactivos” que “se valió de la utilización dolosa de algún tipo de ardid o engaño orientado a provocar en ellos una disposición patrimonial perjudicial”, se encuentra “diluida” ante las pruebas de la causa.

“Ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token, ni la existencia de un nexo que conecte esa presunta maniobra perniciosa con la disposición patrimonial que habrían ejecutado”, agregaron.

De esta forma, la investigación de la presunta estafa por la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei quedará únicamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por las demoras en el avance de la causa.

La decisión de la Sala I de la Cámara Federal se da un día después de la jura de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes habían sido propuestos por el Gobierno para completar el tribunal.

NA