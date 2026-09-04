Buscan a un joven de 20 años en Roca: fue visto por última vez el lunes

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro informó que se busca a Alejandro Ali Ciarello, un joven de 20 años de Roca, que fue visto por última vez en la madrugada del lunes. Se solicita colaboración a los vecinos de la región para poder dar con su paradero.

Dónde se puede colaborar con la búsqueda del joven desaparecido en Roca

Las autoridades informaron que el joven mide alrededor de 1,75 metros, tiene tez blanca, cabello corto castaño claro y ojos marrones. También detallaron que, como característica, el joven usa un aro de brillo en la oreja izquierda.

Foto: archivo.

El MPF solicitó que ante cualquier información sobre su paradero se comunique al 911. También se puede dirigir a la comisaría más cercana o contactarse con la fiscalía de General Roca al (0298) 15 4231271.

En Roca se puede visitar la Comisaría 3, ubicada en la calle 25 de mayo al 622, Comisaria 21, en Libertad al 2647, Comisaría 31, en Paraná 2460 y Comisaría 48, en Gavilán 5000.