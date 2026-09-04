El senador Fullone ubicó en la conducción de la Biblioteca del Congreso al roquense Piccoli

El senador libertario Enzo Fullone ubicó al apoderado de La Libertad Avanza, el roquense Nahuel Piccoli, al frente de la Biblioteca del Congreso Nacional, aunque el posicionamiento logrado no estuvo exento de polémica y de resistencia de parte de sectores y gremios opositores.

Piccoli es asesor en el Senado e integrante de la mesa chica del parlamentario rionegrino, como también, en la última renovación partidaria, fue designado apoderado de LLA en Río Negro.

El jueves, el roquense fue nombrado como Director Coordinador General de la Biblioteca, en reemplazo de Alejandro César Santa, con 15 años en ese cargo.

El nombramiento fue aprobado este jueves por la Comisión Bicameral de la Biblioteca, durante una reunión tensa por críticas de la oposición y de los trabajadores. La situación también comprendió cuestionamientos reglamentarios y generó dos votaciones para la definitiva elección de Piccoli.

En las objeciones, la oposición aludió a una “denuncia por violencia intrafamiliar” de Piccoli, formalizada hace cuatro o cinco años.

La discusión se extendió al exterior del Congreso porque trabajadores legislativos y dirigentes sindicales recriminaron y abuchearon al senador rionegrino y al diputado sanjuanino José Peluc -que presidió la Comisión- cuando se retiraron del lugar.

Fullone y sus dichos

Por su parte, el senador Fullone entendió que se “intenta instalar que el problema es la designación de un director. Y no es así”. Remarcó que el “problema es mucho más profundo. La Biblioteca del Congreso -agregó- fue utilizada como una estructura llena de privilegios y cargos que nadie se animó a revisar. Llegó el momento de hacer una verdadera radiografía de sus gastos y de cómo funcionan.”

Planteó “saber qué hay detrás de una estructura que durante años manejó recursos públicos sin el nivel de control y transparencia que corresponde.”

En un comunicado, el senador explicó que “aparecen las resistencias” cuando se “empieza a terminar con determinados privilegios. Muchas resistencias -expresó- no tienen que ver con la defensa de los trabajadores, sino con la defensa de una caja.”

“No nos van a correr con aprietes ni con escraches”, aseguró. “Nuestra responsabilidad es cuidar los recursos de los argentinos y terminar con cualquier estructura que funcione en beneficio de unos pocos.”

Concluyó que si “alguien está convencido de que todo está bien, que no tenga miedo a que se revisen los gastos, las contrataciones y la estructura. La transparencia no debería molestarle a nadie.”