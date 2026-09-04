Licitan la obra eléctrica para el loteo de la CGT en Viedma

El loteo de trabajadores de la CGT comenzará con la infraestructura del tendido eléctrico. Foto: gentileza

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos lanzó la Licitación Pública N° 12/2026 para ejecutar la infraestructura eléctrica del loteo «José Ignacio Rucci«, ubicado en la capital de Río Negro.

La apertura de ofertas está prevista para el 29 de septiembre y, si el proceso avanza según lo previsto, la obra destinada a obreros de la CGT Zona Atlántica deberá completarse para febrero de 2027.

Una obra clave para avanzar con los lotes

La nueva infraestructura consistirá en la colocación del tendido eléctrico del loteo, incluyendo alumbrado público y conexiones domiciliarias, con un presupuesto de $759.564.409,83.

Mientras que el plazo de ejecución fue fijado en 150 días corridos desde el inicio de los trabajos, tras la apertura de sobre del 29 de septiembre.

En este sentido, las empresas interesadas deberán estar inscriptas en el Registro de Licitadores y presentar la documentación técnica y financiera requerida.

Un proyecto que comenzó a gestarse en 2019

El loteo cuenta con 348 terrenos adjudicados a trabajadores de distintos gremios, tales como el Sindicato de la Carne, Sindicato de los trabajadores de prensa, Asociación Personal de Empleados Legislativos, Asociación de empleados de Comercio, y Sindicato de Luz y Fuerza, entre otros.

Cada parcela tiene un espacio aproximado de 10 metros de frente por 25 de largo, y en su momento costaron $294.000 distribuidos en cuotas mensuales de $6.000, que fueron abonadas durante más de cuatro años.

En este sentido, el proyecto forma parte del esquema de infraestructura acordado entre la CGT Zona Atlántica y la Provincia para ejecutar los servicios básicos del territorio.

De este modo, el loteo ya cuenta con servicio de agua y espera completar la infraestructura eléctrica para avanzar con la entrega de los terrenos por parte de los beneficiarios.