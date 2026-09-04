Nación dio de baja casi 18.000 subsidios en barrios privados e incorpora a Neuquén a los controles

Las solicitudes fueron identificadas mediante un mecanismo de geolocalización y cruce de información con entes reguladores y prestadoras de servicios. Foto: gentileza.

La Secretaría de Energía de la Nación anunció este viernes que detectó y rechazó 17.843 solicitudes de inscripción a bonificaciones energéticas presentadas por usuarios residentes en countries y barrios cerrados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Córdoba.

En este marco, el Gobierno nacional incorporó al Gran Neuquén al sistema de georreferenciación para profundizar la focalización de los subsidios.

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Economía, las solicitudes fueron identificadas durante 2025 mediante un mecanismo de geolocalización y cruce de información con entes reguladores y prestadoras de servicios.

De esta manera, el sistema permitió frenar las inscripciones antes de que el beneficio se hiciera efectivo, al considerar que correspondían a usuarios con manifiesta capacidad de pago de los servicios de electricidad y gas.

El relevamiento también detectó que 1.508 números de documento intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio de 2025, pese a haber sido previamente identificados por el sistema como no calificados para recibir las bonificaciones.

Se incorporará a Neuquén al sistema de georreferenciación

En este contexto, la Secretaría de Energía avanzó con la incorporación del Gran Neuquén al sistema de georreferenciación a través de la Disposición 11/26. La medida permitirá excluir del padrón y retirar el beneficio a cerca de 500 usuarios que ya percibían subsidios energéticos pese a residir en zonas consideradas de manifiesta capacidad contributiva.

La decisión se enmarca en el Decreto 943/25, mediante el cual se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), y se suma a las metodologías implementadas previamente para el AMBA y Córdoba.

Para identificar las urbanizaciones alcanzadas en Neuquén, la Secretaría de Energía cruzó información sobre barrios cerrados elaborada a partir de imágenes satelitales y datos del Portal Poblaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina, perteneciente al CONICET y la UCA, con los padrones de usuarios del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), las cooperativas CALF, CEEZ, COPELCO y de Plottier, y el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).

El sistema utiliza Sistemas de Información Geográfica (GIS), imágenes satelitales y los registros de las empresas y organismos reguladores para identificar áreas cuyos residentes no cumplirían con las condiciones para acceder a las bonificaciones.

La metodología permite, por un lado, rechazar nuevas solicitudes y, por otro, revisar los beneficios ya otorgados. Como resultado, tanto los nuevos solicitantes como los usuarios ya registrados en el ReSEF que se encuentren dentro de las urbanizaciones georreferenciadas son categorizados como «sin beneficio», de acuerdo con los criterios establecidos por Nación para focalizar la asistencia.

Los usuarios y solicitantes afectados por una exclusión o rechazo podrán solicitar la revisión de su situación a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), aunque deberán acreditar que la decisión adoptada en su caso es incorrecta.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la política apunta a «garantizar una distribución eficiente, justa y transparente de los recursos públicos», con el objetivo de que los subsidios energéticos lleguen a los hogares que «realmente los necesitan». En esa línea, anticiparon que el mecanismo de georreferenciación continuará extendiéndose progresivamente a otras regiones del país.