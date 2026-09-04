Condenan a tres años y medio de prisión al autor de un ataque a tiros en el barrio Anai Mapu de Cipolletti

Un hombre fue condenado a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo luego de reconocer su culpabilidad en un violento ataque con arma de fuego que dejó a un joven con heridas de gravedad. La resolución se alcanzó mediante un acuerdo presentado en una audiencia en el Foro Penal local por el fiscal Martín Pezzetta, el cual contó con el aval del imputado, su abogado defensor y la propia víctima.

La noche del ataque

El violento episodio ocurrió el 17 de abril de 2026, alrededor de las 23:40, en la intersección de las calles El Bolsón y Avenida Perón, en el barrio Anai Mapu. Según la investigación, el ahora condenado circulaba en una motocicleta acompañado por un adolescente cuando interceptó a dos personas que caminaban por la zona. Tras agredirlas verbalmente, el atacante extrajo un arma de fuego calibre 22 y disparó contra ellas.

Uno de los proyectiles impactó de lleno en el pecho de una de las víctimas. El joven se desvaneció en el acto y debió ser trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos constataron una severa lesión pulmonar que requirió una intervención quirúrgica inmediata.

Pocas horas después de la agresión, personal policial de la Comisaría 45° logró detener al tirador en el marco de un operativo ordenado por la fiscalía de turno.

Homologación y condiciones de la pena

El tribunal encargado de dictar la sentencia estuvo integrado por los jueces Marcelo Gómez, Julio Sueldo y Guillermo Baquero Lazcano. Los magistrados homologaron el acuerdo alcanzado por las partes y confirmaron la condena de prisión efectiva.

Además de la pena privativa de la libertad, la resolución estableció condiciones estrictas: el condenado deberá abonar los gastos del proceso judicial y quedará inhabilitado para portar o tener armas de fuego por un período que duplica el tiempo de su condena (siete años). Finalmente, se confirmó la renuncia a los plazos procesales de apelación, lo que permitió que la sanción comience a aplicarse de manera inmediata.