Caso Rafael Nahuel: gran operativo judicial de Roca a Bariloche para una inspección en el lugar del crimen

Jueces federales, defensores, fiscales, querellantes, testigos -y posiblemente algunos imputados de Prefectura Naval Argentina– viajarán dentro de unas semanas a Bariloche, al lugar donde mataron a Rafael Nahuel hace seis años, a dos días de un desalojo de una comunidad mapuche por parte de fuerzas federales.

521 kilómetros se trasladará el tribunal de Roca para la inspección ocular que les permitirá comprender el escenario de actuación de las fuerzas federales y el territorio donde el joven de 22 años pasó sus últimas horas, antes de morir por un disparo letal que le ingresó por la espalda.

El Tribunal Oral Federal de Roca decidió y dio a conocer hoy que la inspección será el 24 de octubre a las 15 horas. Ese día, toda la estructura judicial se trasladará para cumplir con la medida, lo que conllevará un despliegue importante de autoridades y fuerzas, y un operativo judicial de envergadura.

El debate oral y público hace ocho semanas se lleva adelante en General Roca, muy lejos del lugar donde sucedió el hecho que se juzga y hoy mismo, el mismo proceso exige a las partes volver al origen, a la fuente de la investigación. Además, el procedimiento será significativo para algunas partes ya que se realizará a tan solo un mes de que se cumpla el sexto aniversario de la muerte de Nahuel.

Con la inspección ocular, buscan conocer en detalle un territorio que ninguna de las partes conoce en persona y que según se supo hasta ahora es boscoso, montañoso y hostil para circular por sus características geográficas.

Las tierras actualmente están custodiadas por fuerzas federales y no hubo avances significativos en el acuerdo firmado entre comunidades mapuche y el Gobierno Nacional para preservar el sitio sagrado, por lo que en los hechos la zona todavía sigue envuelta en la puja territorial.

El abogado Marcelo Rochetti ya anticipó que sus defendidos, los prefectos Guillermo Cavia, Carlos Sosa y Francisco Pintos; no van a participar de la inspección en Villa Mascardi el 24 de octubre.

El fiscal Rafael Vehils Ruíz fue quien solicitó la medida en la audiencia del 5 de septiembre. Contó con la adhesión de todas las partes, salvo el defensor Rochetti quien se opuso por considerarla “extemporánea e innecesaria”. Finalmente el tribunal la autorizó y solo faltaba fijar la fecha; que hoy se conoció.

La inspección ocular está regulada en el Código Procesal Penal Federal y en medio de su desarrollo se puede disponer el reconocimiento de personas y la realización de careos.

Caso Rafael Nahuel: 16 testigos y la recta final del debate

El juicio está ingresando a la etapa final ya que restan declarar solo 16 testigos del centenar previsto en un inicio. Los que faltan son de la Fiscalía y los de la defensa, aunque en algunos casos fueron ofrecidos por ambas partes. Las querellas habían desistido de los testigos que les quedaban por considerarlos innecesarios a esta altura.

Hoy declararon cuatro testigos, todas personas de la zona que pasaron por el lugar el día de los hechos y se encontraron con el corte de Gendarmería en la Ruta Nacional 40. Hicieron un esfuerzo por recordar lo que vivieron y vieron hace casi seis años.

Pablo Javier Curlo, es administrador de un camping y contó que iba con un contingente juvenil a hacer rafting en el río Manso al igual que Pablo Camargo, quien venía de celebrar el cumpleaños de 15 de su hija al aire libre. Alejandro Moller Poulsen era guía de rafting y ese día volvía del río.

Pablo Curlo, testigo que declaró hoy.

En todos los casos, los testigos contaron en palabras la escena que vieron ese día con una importante cantidad de efectivos de prefectura armados y encolumnados apuntando a la montaña. Uno de ellos, Curlo, dijo que oyó una cantidad innumerable de disparos.

Gritos y llantos de mujeres, cánticos de la comunidad mapuche escucharon todos. “Gritaban que les mataron a uno”, recordó Curlo sobre aquella tarde en Villa Mascardi. Algunos vieron a lo lejos el traslado del cuerpo de Nahuel horas después de quedarse varados.

Pablo Camargo, testigo que declaró hoy.

“Me acuerdo haber subido la música para que los adolescentes no escuchen los disparos”, dijo el testigo del camping. “Los disparos provenían desde la montaña . se escuchaban disparos y gritos. (…) Los disparos eran permanentes, se escuchaba como un repetir de disparos”, relató Curlo.

“Se escuchaba gente gritar, mujeres y llantos. Gritaban y pedían que no se dispare”, agregó Camargo, quien por su parte no aseguró haber oído detonaciones. “La situación que se veía era de violencia, había armas. Me preocupé por mi hija”, sentenció el testigo. Poulsen habló de una “fila de señores apuntando hacia arriba”. Relató el temor que vivió y el revuelo grande que se armó cuesta arriba.

Jorge Fernando Aparicio, por su parte, fue convocado por la PSA como testigo en el desarme de armas de los albatros en el 2017. El joven vio cómo le retiraban las municiones de las armas y se inventariaron. “Había algunas armas que no tenían completa la munición del cartucho”, aportó.

Fernando Aparicio, testigo del desarme de armas de la Prefectura.

Para mañana miércoles 4 de octubre quedan otros siete testigos de la fiscalía pautados. Ricardo Rizzo quien quedó pendiente de hoy, más Sergio Omar Ceferino, Gerónimo Avelino Colitripay, Jorge Eduardo Sáez, Luciano Ismael Parra y Duarte.

Para la semana que viene restan los testigos de la fiscalía y defensa, más algunos se incorporaría por lectura tal como pidieron las abogadas defensoras Schmidt y Bucetti. Todo eso podría llevar algunas audiencias más, aunque desde las querellas insistieron en optimizar los tiempos.

Caso Rafael Nahuel: piden celeridad para lo que falta

Precisamente el querellante Mariano Przybyksky, director de la Secretaria Derechos Humanos de la Nación; fue enfático al pedir que se agoten todos para la semana que viene con apoyo de los abogados de la familia de Nahuel, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino; a lo que el tribunal se comprometió a intentar resolver.

La fecha del final está en constante disputa en el debate. Hay una evidente puja para dotar de celeridad al juicio desde la parte querellante, lo cual se contrapone con la defensa que pide contemplaciones en la programación de las audiencias y la no sobrecarga, por encontrarse con múltiples causas paralelas. El final está cerca, pero es incierto aún.

Caso Rafael Nahuel: cinco imputados

Los imputados son cinco suboficiales de Prefectura Naval Argentina por homicidio aquel 25 de noviembre de 2017, quienes están presentes vía Zoom desde sus lugares de origen. Sergio Guillermo Cavia (en caracter de autor), Juan Obregón, Sergio García, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos (en caracter de coautores), quienes pertenecen al grupo de elite, Albatros.

El debate oral y público por el crimen por el que perdió la vida el joven de 22 años se sigue en Roca, a 500 kilómetros del lugar donde pasó. Es la quinta semana consecutiva de audiencias con algunas movilizaciones en pedido de justicia por el joven mapuche puertas afuera.