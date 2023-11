Caso Rafael Nahuel: el defensor pidió la absolución de los prefectos y contraatacó

Cuatro horas se prolongó el alegato de uno de los abogados defensores en el último tramo del juicio por el homicidio de Rafael Nahuel. Desde remoto, reiterativo y ante una sala llena que escuchó atentamente, el abogado porteño Marcelo Rochetti desplegó un alegato prolongado y minucioso en el que pretendió dar vuelta todo el plafón fáctico construido hasta ahora, colocando a sus defendidos -agentes de fuerzas de seguridad federales- como las «verdaderas» víctimas.

En representación de tres de los prefectos navales argentinos imputados -Francisco Pintos, Guillermo Cavia y Carlos Sosa- el letrado quien hasta 2018 había sido jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pidió la absolución de los delitos imputados y que por este motivo sean eximidos de toda sanción.

No solo eso, sino que pidió abrir investigaciones contra las propias víctimas de arma de fuego ese día en la montaña y miembros de la comunidad mapuche -Johana Colhuan y Gonzalo Coña- por presunto «atentado y resistencia a la autoridad» y, también apuntó contra tres peritos de la Justicia de Río Negro.

Foto: Alejandro Carnevale

Fue más allá y pidió al tribunal que los peritos balísticos Silvia Bufalini, Roberto Nigris y Karina Uribe sean investigados por «falsear una pericia» ya que el resultado al que arribaron dio por autor del disparo mortal a Francisco Pintos, pero ese resultado fue desechado por todas las partes y luego refutado dos veces.

Caso Rafael Nahuel: la «solidaridad» de la defensa con la fiscalía

El alegato del Ministerio Público Fiscal le sirvió de base para varios de sus fundamentos, pero no inició sin antes expresar su «solidaridad» con el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz tras las «agresiones» sufridas en la última audiencia, luego de pedir cinco años de prisión como pena para los albatros. Más de 20 veces dijo la palabra «fiscal» en su extenso alegato.

Marcelo Rocchetti, abogado defensor de los acusados Pintos, Cavia y Sosa. Foto: Juan Thomes

«Yo no me voy a prestar a que me den una golpiza por hacer mi trabajo. Y reitero, después de lo que le pasó al fiscal, entendí por qué me querían ahí, entendí por qué querían a mis defendidos. Quieren volver a desatar su furia, como lo hicieron en la montaña, el 22 y el 25 de noviembre de 2017. Ese es el verdadero motivo de la insistencia de que se dé el veredicto en Bariloche, y con todos presentes. Si para algunos no hay justicia, está claro que la justicia la van a hacer ellos», lanzó antes de comenzar.

Caso Rafael Nahuel: «Respondieron tirando bolitas de pintura»

Rochetti reconoció que Cavia fue el autor de un disparo, pero que «no tuvo intención de matar» ya que fue dirigido hacia la cintura, zona no vital; según su alegato. Además, reconoció que sus tres defendidos dispararon, pero que lo hicieron para hacer cesar una agresión armada de Rafael Nahuel y sus compañeros, quienes “tenían armas de fuego y las utilizaron”, explicó.

«No hay nada mas ridículo que decir que estaban de cacería de mapuches», dijo y habló de los miembros de la comunidad como «un grupo violento con antecedentes violentos» que pretendían ellos matara a los prefectos.

«(Los prefectos) respondieron a los tiros tirando bolitas de pintura. Ellos (mapuches) tiraron armas de fuego. (Los prefectos) siguieron con las bolitas de pintura. Llegó un momento que las bolitas de pintura se acabaron. Ahí Cavia solicita permiso para responder con arma de fuego, porque su vida estaba en riesgo. Decidieron hacer cesar la agresión tirando 31 disparos», fundamentó, por lo cual no hubo ningún exceso.

Ninguno tuvo intención de matar. Su intención fue hacer cesar el ataque ilegitimo al que fueron sometidos» Marcelo Rochetti, defensor de los acusados

Foto: Alejandro Carnevale

El abogado siguió los tres meses de juicio oral y público desde Buenos Aires. Hoy, en su alegato, dijo no haber cobrado un centavo por defender a los agentes de fuerzas de seguridad. En su carrera como funcionario, también había sido director general de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, nombrado en 2008.

«Amo a mi país, la Republica Argentina. Y por eso acepto sin cobrar un centavo por defender a quienes dieron su vida por defender la patria» lanzó Marcelo Rochetti, abogado defensor de los prefectos

También, Rochetti, afirmó que: «los mapuches son originarios de lo que hoy es Chile», luego de citar diccionarios de Mapuzungun de Universidades del vecino país.

Caso Rafael Nahuel: «Falta que resucite Julio Argentino Roca»

El abogado intentó derribar todas y cada una de las fundamentaciones de las querellas que habían formulado el pedido de prisión perpetua, al punto de solicitar la nulidad de dos de ellas, las de Rubén Marigo y de Sebastián Feudal.

Sobre el planteo de Marigo, abogado de la familia, quien habló de cesar con la «Conquista al desierto» y el genocidio de los pueblos originarios, Rochetti se burló: «Falta que resucite el General Julio Argentino Roca».

Además, en un pasaje de su alegato, habló de la «pobre ministra Bullrich», luego de que las querellas la nombraran como la ministra de Seguridad en el cargo cuando sucedieron los hechos, año 2017.

Caso Rafael Nahuel y la sentencia: «El tribunal está impedido»

Antes de terminar, dijo que el tribunal está impedido de dictar sentencia antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicte su resolución por estar aún en trámite el recurso extraordinario que presentó y que podría «dar marcha atrás todo el juicio», lanzó.

De las partes, solo está presente en la sala parte del equipo de Fiscalía, que junto con los jueces Alejandro Silva y Simón Bracco; escucharon los bombos y cánticos de la una manifestación puertas afuera del edificio del Tribunal Oral Federal de Roca.

A las 15 horas, se reanudará la audiencia de alegatos con la exposición de las defensoras de Juan Obregón y Sergio García, las abogadas Alejandra Bussetti y Anabella Smith.