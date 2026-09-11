Causa ANDIS: la exnovia de Fernando Cerimedo declarará como testigo desde Bolivia

La expareja del consultor político Fernando Cerimedo, Nadia Beller, declarará ante el fiscal Franco Picardi el próximo 23 de septiembre como testigo en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida se concretará a través de un exhorto enviado a Bolivia, donde la abogada reside actualmente.

El fiscal Picardi citó a Beller tras sus intervenciones públicas en las que afirmó conocer el origen y a los responsables de la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, registros que dieron inicio al expediente judicial.

La citación suma un nuevo elemento a la causa en la que ya declaró Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza, quien se encuentra detenido en Bolivia con prisión preventiva por 180 días acusado por el presunto intento de femicidio de la propia Beller. El ataque a tiros ocurrió el 17 de agosto pasado y la abogada permaneció internada durante cinco días. Cerimedo negó cualquier participación en el atentado.

El circuito de audios y retornos

Cerimedo declaró como testigo en septiembre de 2025 ante la Fiscalía. En esa ocasión, sostuvo que Spagnuolo le confió la existencia de un mecanismo de retornos en las compras de medicamentos dentro del organismo y que esa situación había sido informada al presidente Javier Milei durante un encuentro en la Quinta de Olivos. Cerimedo también mencionó al funcionario Eduardo “Lule” Menem al describir la supuesta maniobra.

La inclusión de Beller en la causa responde a planteos de la defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro. El letrado sostuvo que Cerimedo le habría comentado a su entonces pareja sobre tareas de inteligencia vinculadas a la difusión de las grabaciones, argumento utilizado por la defensa para objetar la validez de los archivos por posible manipulación.

El juez federal Ariel Lijo rechazó un pedido para frenar el peritaje de los audios. La Gendarmería avanza en los peritajes sobre los archivos digitales para determinar la presencia de cortes, ediciones o alteraciones mediante herramientas de inteligencia artificial.

La Fiscalía remarcó que la causa cuenta con otros elementos probatorios además de los registros sonoros, entre los que se incluyen documentación secuestrada, cruce de llamadas de teléfonos incautados y los resultados de diversos allanamientos.

En paralelo a este expediente, Beller había sido citada en una causa que investiga a Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito. Esa audiencia quedó suspendida el 26 de agosto tras un pedido de la abogada para ser incorporada al régimen de testigos protegidos por motivos de seguridad.