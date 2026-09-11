Tini Stoessel rompió el silencio en medio de la interna familiar: “Sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo”

Tini Stoessel continúa con su gira internacional y, durante su presentación en Costa Rica, aprovechó un momento del show para compartir una reflexión personal con sus fanáticos. La artista habló sobre su fortaleza, su recorrido y la importancia de reconocer el propio valor en medio del contexto familiar que atraviesa.

Durante una pausa del recital, la cantante se dirigió al público y expresó: “A veces nos cuesta mucho entender el valor que tenemos nosotros”. Luego agregó: “Yo hoy me celebro porque este show yo lo hago con mucho amor”.

Visiblemente emocionada, Tini repasó parte de su recorrido y reconoció que, en otro momento de su vida, quizás no hubiera podido afrontar una situación como la actual.

“Estar acá para mí es… En otro momento de mi vida no sé si hubiese podido ser capaz”, aseguró la artista.

El mensaje de Tini Stoessel sobre su fortaleza

La cantante también habló sobre su sensibilidad y la fortaleza que fue construyendo a lo largo de los años.

“Sé de la fuerza que tengo, por más de lo sensible que soy. Sé también las cosas que pasé y sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo, en la persona tan fuerte en que me estoy convirtiendo”, expresó frente al público.

Finalmente, Tini agradeció a sus seguidores por acompañarla durante el momento que está atravesando: “Gracias a todos por acompañarme”.

La preocupación por la mamá de Tini Stoessel

En paralelo, el conflicto familiar continúa generando repercusiones. Mariana Muzlera, la mamá de Tini, regresó a la Argentina y, según contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América), decidió no realizar declaraciones públicas sobre la situación.

La conductora aseguró que recibió información de una persona cercana a Muzlera y afirmó: “Mariana está muy angustiada. Dice que no es normal el ensañamiento y las mentiras”.

Según el relato de Latorre, tanto Mariana como Alejandro Stoessel habrían optado por mantener silencio y no estarían respondiendo siquiera algunos mensajes de personas de su círculo cercano.

Además, la periodista sostuvo que Mariana estaría enviando a su abogado las informaciones difundidas en medios sobre el conflicto, incluidos los datos relacionados con supuestos gastos realizados con tarjetas.

La situación familiar de Tini Stoessel continúa así bajo la atención pública, mientras la cantante mantiene su agenda internacional y comparte con sus seguidores distintos mensajes vinculados con el momento personal que atraviesa.