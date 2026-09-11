La Libertad Avanza elabora un proyecto propio sobre la morosidad crediticia orientado a nuevos préstamos

La bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados comenzó a redactar un proyecto de ley propio para abordar la problemática del endeudamiento, en el marco de la discusión que se llevará a cabo en el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor. La iniciativa no propone una salida para los más de seis millones de morosos actuales, sino que se enfoca en otorgar mayor información y transparencia a quienes busquen contratar un nuevo crédito.

El avance de la oposición en el Congreso obligó al oficialismo a involucrarse en el debate parlamentario por la morosidad creciente en el país, a pesar del planteo inicial del presidente Javier Milei sobre la no intervención del Estado en contratos entre privados. Tras haber acompañado los emplazamientos en el recinto para evitar una derrota legislativa, el bloque busca llegar con una propuesta a la primera reunión informativa.

El diputado libertario Santiago Pauli, presidente de la comisión de Finanzas, confirmó a Infobae que la fuerza está «trabajando en un dictamen propio». Por su parte, la senadora Patricia Bullrich adelantó la orientación de la iniciativa al proponer un sistema de «etiquetado frontal» obligatorio para préstamos bancarios y de empresas fintech. La medida busca que las condiciones y los costos reales de los créditos incluyan advertencias visibles para los tomadores, de forma similar al esquema aplicado en los alimentos.

El texto en elaboración también incorporará la exigencia de un «doble conforme» para las solicitudes tramitadas de forma digital. Este mecanismo requerirá que el usuario acepte los términos y condiciones en dos instancias antes de la acreditación del dinero, reforzando la postura del Gobierno respecto del consentimiento en la toma de deudas.

Desde el aspecto político, la estrategia permite al oficialismo ofrecer una alternativa de debate a sus aliados. Una fuente de LLA señaló que contar con una propuesta propia evita discutir únicamente los dictámenes de la oposición y otorga una herramienta de negociación a los bloques acompañantes.

La definición de abrir el debate en la Cámara baja generó rispideces con las bancadas del PRO y la UCR, cuyos integrantes expresaron su disconformidad con las autoridades del bloque que encabeza Gabriel Bornoroni por haber aportado al quórum de la sesión impulsada por el kirchnerismo. No obstante, en La Libertad Avanza prevén tener finalizado el proyecto para presentarlo en el inicio de las reuniones de comisión.