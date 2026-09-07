Causa ANDIS: Ariel Lijo rechazó el pedido de Diego Spagnuolo para frenar la pericia de los audios

El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido presentado por la defensa de Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien pretendía suspender la realización de las pericias sobre una serie de audios incorporados al expediente en el que se investigan presuntas coimas.

Con esta resolución, los especialistas forenses de Gendarmería Nacional Argentina continuarán con el examen técnico de las grabaciones atribuidas al exfuncionario, con el fin de determinar su integridad y autenticidad.

La resolución del juez Ariel Lijo y el peritaje de Gendarmería Nacional

La presentación judicial de los abogados del excolaborador del gobierno de Javier Milei buscaba invalidar el análisis sobre 58 archivos que, según alegaron, no formaban parte de la causa en su etapa inicial. Sin embargo, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 desestimó la objeción al señalar que los elementos bajo estudio fueron claramente identificados desde el origen de la medida.

En su escrito, Lijo remarcó que las muestras enviadas a peritaje corresponden a las que fueron «aportadas oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico». Por tal motivo, el magistrado descartó irregularidades y enfatizó: «No existió, por ende, una modificación posterior de su objeto ni una decisión sorpresiva».

Las contradicciones procesales de Diego Spagnuolo en Comodoro Py

Al fundamentar su fallo, Lijo advirtió sobre la falta de coherencia procesal en la estrategia de la defensa, recordando que el propio imputado había impulsado y convalidado las pericias acústicas.

«Luego de reclamar la realización de estudios destinados a determinar la autenticidad e integridad de los audios, consentir la decisión que individualizó expresamente el material sometido a examen, designar perito de parte y proponer puntos dirigidos a profundizar su análisis, no resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia sobre la base de una objeción que debió ser introducida oportunamente», sostuvo el juez federal.

Pese al rechazo judicial que ratificó la labor pericial de Gendarmería, la defensa de Spagnuolo anticipó que apelará el fallo ante la Cámara Federal. En el marco del expediente que tramita en los tribunales de Comodoro Py, el exdirector de ANDIS ya se presentó formalmente ante la Justicia, aunque optó por no prestar declaración indagatoria.

Con inforamción de Noticias Argentinas (NA)