Malvinas: la oposición en el Congreso impulsa iniciativas propias para defender el reclamo de soberanía

La oposición en el Congreso de la Nación comenzó a mover sus fichas y presentó diversas propuestas legislativas centradas en la soberanía de las Islas Malvinas. El despliegue parlamentario busca marcar agenda justo antes de que ingrese el proyecto anunciado por el Gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, el cual prevé endurecer las sanciones a las empresas que exploten recursos naturales sin autorización en el archipiélago.

La iniciativa del Ejecutivo nacional, que ingresará por la Cámara de Diputados, contempla modificar la ley 26.659 aprobada en 2011 y contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. La medida oficial se da luego de las demandas penales presentadas por Milei contra firmas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion —entre ellas la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration— y tras los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dejó abierta la posibilidad de revisar la posición norteamericana sobre la disputa territorial luego de que el Reino Unido no acompañara las acciones de Washington y Tel Aviv contra Irán.

Restauración simbólica y fin de beneficios fiscales

En la Cámara de Diputados, la bancada de Unión por la Patria desplegó dos frentes de acción. Por un lado, el diputado porteño Eduardo Valdés, acompañado por 25 legisladores entre los que figuran Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina, Agustina Propato, Roxana Monzón, Nancy Sand, Lorena Pokoik, Carlos Castagneto y Andrea Freites, le solicitó a Milei que vuelva a exhibir en la Casa Rosada la bandera histórica desplegada durante el Operativo Cóndor. La enseña patricia había sido retirada del Patio Malvinas Argentinas en febrero de 2025 para trabajos de restauración y conservación.

En paralelo, el diputado entrerriano Guillermo Michel, del Frente Renovador, solicitó la denuncia del Convenio de Doble Imposición firmado con el Reino Unido en 1996. El legislador remarcó que dicho acuerdo otorga ventajas tributarias a empresas británicas que operan en el país mediante topes a las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías, lo que genera un costo fiscal de US$50 millones anuales para el Estado argentino. Michel sostuvo que si el Gobierno pretende contar con herramientas de negociación efectivas, debe suspender estos beneficios mientras Gran Bretaña continúe autorizando actividades pesqueras e hidrocarburíferas unilaterales en áreas en disputa.

Comisión Bicameral en el Senado

Por su parte, la bancada de senadores de Convicción Federal, liderada por la jujeña Carolina Moisés junto a Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), presentó una iniciativa para crear una Comisión Bicameral Permanente sobre la Cuestión Malvinas y el Atlántico Sur.

La propuesta establece que el cuerpo legislativo debe contar obligatoriamente con la integración de un diputado y un senador por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Los autores fundamentaron que el país requiere de una estrategia de Estado permanente para abordar la dimensión diplomática, económica, energética y pesquera del conflicto frente al avance de la presencia militar británica y la explotación unilateral de recursos.

Con información de TN.