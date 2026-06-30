Causa Insaurralde y Cirio: el exsecretario de Ariel Lijo busca asumir en el juzgado clave

Martín Insaurralde y Jésica Cirio están acusados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el juzgado de Lomas de Zamora. (Foto: gentileza NA)

El entramado institucional de la Justicia Federal entra en una semana de definiciones políticas en el Congreso de la Nación. Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, rendirá este miércoles su examen ante el Senado para intentar ocupar el juzgado federal de Lomas de Zamora.

La postulación adquiere una alta relevancia debido a que se trata del tribunal que tiene a su cargo la causa penal contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio, ambos acusados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

De acuerdo con datos de la agencia Noticias Argentinas (NA), el pliego del funcionario judicial se debatirá en la primera de las dos audiencias públicas de la Cámara Alta.

El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora se encuentra vacante y está siendo subrogado por el juez de Quilmes, Luis Armella. Precisamente, el magistrado subrogante dispuso recientemente la prohibición para salir del país de Insaurralde y Cirio, aunque rechazó el pedido del fiscal Sergio Mola de proceder a su detención.

El peso de Rodríguez Ponte en los tribunales y los guiños a la familia judicial

Rodríguez Ponte será uno de los 15 candidatos a jueces de la provincia de Buenos Aires y del interior del país que expondrán ante la comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el libertario riojano. Actualmente, el funcionario se desempeña como titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.

En los pasillos de los tribunales federales se lo reconoce como un colaborador estrecho y ahijado de Ariel Lijo. Además, su postulación representa un fuerte movimiento interno debido a sus vínculos familiares en Comodoro Py: es esposo de la fiscal Alejandra Mangano y yerno del secretario de la jueza María Romilda Servini de Cubría, por lo que su aprobación es leída en el sector como un claro guiño a la corporación judicial.

Fuera de la causa de Lomas de Zamora, bajo la órbita del funcionario judicial también se tramitan expedientes de alto impacto político. Entre ellos, destaca la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la investigación por presuntas irregularidades y coimas en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Las otras designaciones que se debaten en el Senado

La postulación de Rodríguez Ponte para el juzgado de Lomas de Zamora forma parte de un paquete de pliegos más amplio que comenzará a tratar la Cámara Alta. En total, las audiencias públicas contemplan la revisión de antecedentes de otros 14 magistrados, fiscales y vocales destinados a fueros estratégicos de diferentes provincias.

Entre los pliegos que se evaluarán figuran cargos para la Cámara Nacional de Apelaciones de Córdoba, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, y sedes judiciales y fiscales en San Martín, Corrientes y Misiones.