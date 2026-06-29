Prohibieron salir del país a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici por la causa por enriquecimiento ilícito

La Justicia le prohibió salir del país al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, a Jésica Cirio, su exesposa, y a la modelo Sofia Clerici. Así lo dispuso el juez federal Luis Armella.

Es por la causa en la que son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Nuevas medidas contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio

El impedimento para salir de Argentina, también alcanza a Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Martín Insaurralde, hijos del exintendente, así también como a Gastón Barrachina, sobrino de Insaurralde, y a Víctor Mario Donadío, su excuñado.

La resolución que se conoció este lunes fue dictada después de que el fiscal Sergio Mola solicitara la detención de Insaurralde y Cirio. No obstante, Armella rechazó ese pedido al considerar “prematuro” citar a indagatoria al ex jefe de Gabinete bonaerense, según consignó TN.

Recientemente hubo un allanamiento al departamento de Jesica Cirio en Ortega y Gasset, en el barrio de Las Cañitas. El operativo, ordenado por el juez Armella a solicitud del fiscal Sergio Mola e instrumentado por Gendarmería Nacional el 22 de junio, buscaba el teléfono de la modelo y los videos en los que aparece rodeada de fajos de dólares en la mansión que compartía con su exmarido Martín Insaurralde en Fincas de San Vicente.

Cirio no estaba en el lugar y los efectivos secuestraron US$ 19.000 en efectivo, dos armas de fuego registradas a nombre de su actual pareja (Nicolás Trombino), y sustancias que dieron positivo a cocaína en pruebas preliminares.

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