Juicio por el crimen de Nahuel Vera en Cipolletti: Fiscalía y querella pidieron condenar al acusado

Las partes presentaron sus alegatos finales y el tribunal anunciará su decisión en una audiencia virtual prevista para el jueves al mediodía. Foto Archivo/Flor Salto.

Con los alegatos de clausura concluyó este lunes el juicio por el homicidio de Nahuel Vera, ocurrido el 23 de diciembre de 2022 en el barrio 2 de Febrero de Cipolletti. La Fiscalía y la querella solicitaron que el acusado sea declarado culpable por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que la defensa pidió su absolución por el beneficio de la duda.

El veredicto será dado a conocer el próximo jueves 2 de julio, a las 12, mediante una audiencia virtual.

La Fiscalía: «Fue justicia por mano propia»

Durante su alegato final, el fiscal Martín Pezzetta sostuvo que el crimen fue un caso de «justicia por mano propia«. Según planteó, el imputado decidió resolver por sus propios medios el conflicto que mantenía con Nahuel Vera, sin recurrir a las autoridades.

Fiscalía afirmó que el acusado ejecutó a Nahuel Vera y la defensa pidió su absolución por el beneficio de la duda.

Agregó que el acusado «decidió terminar con el problema que tenía con la víctima, sin denunciar ni acercarse a una comisaría».

Para respaldar la acusación, el fiscal destacó el valor de los testimonios incorporados durante el debate, las pericias practicadas en la investigación y el informe de autopsia.

«El acusado mató a Nahuel Vera. Así lo afirman testigos presenciales, así lo dicen las pruebas objetivas. Le efectuó cuatro heridas de arma de fuego con dos armas, una calibre 38 milímetros y una escopeta. Primero los hirió en la cara. Luego, con la víctima ya en el piso, le efectuó tres disparos más por la espalda, a corta distancia«, afirmó.

Según explicó, distintos testigos ubicaron al imputado en el lugar de los hechos mientras discutía con Vera. Entre las pruebas destacó además la declaración de un niño obtenida mediante Cámara Gesell, cuyo relato coincidió —según la Fiscalía— con la evidencia científica reunida durante la investigación.

El aporte de un niño en Cámara Gesell

Uno de los elementos que la acusación consideró centrales fue el testimonio brindado por un menor de edad a través de Cámara Gesell.

El niño realizó dibujos de la escena utilizando técnicas especializadas para este tipo de declaraciones y describió una pelea previa motivada por el supuesto robo de un teléfono celular. Para la Fiscalía, ese relato resultó compatible con las pericias y con los testimonios del resto de los testigos.

En el cierre de su exposición, Pezzetta sostuvo que la defensa no logró desacreditar la prueba reunida durante el juicio.

«En el debate hemos probado que el imputado cometió este hecho, que los testigos que trajo la defensa, que son sus hijos, confundieron la evidencia. La defensa no fue por una legítima defensa ni exceso, sino que mantiene la versión de que el imputado no estaba en el lugar al momento del hecho, cuando hay testigos que lo vieron«, afirmó.

Por ese motivo solicitó que el acusado sea declarado responsable como autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con portación de arma de fuego prohibida.

La querella respaldó la acusación

La abogada Luciana Chianeses, representante del padre de Nahuel Vera, adhirió íntegramente a la teoría del caso presentada por la Fiscalía.

Sostuvo que durante el debate la defensa intentó instalar la imagen de un hombre ajeno a los hechos y cuestionó esa estrategia.

«La defensa intentó crear la imagen de un buen padre, un buen hombre y trabajador, y quisieron sacarlo de la escena. Sin embargo, los homicidios dejan rastros», señaló.

En ese sentido, agregó que esos rastros quedaron reflejados en distintos elementos probatorios.

«Deja rastros en el lugar, en el cuerpo de la víctima y, en este caso, también en el relato de un niño. Tenemos su declaración que lo ubica en la escena y en todo lo ocurrido, los peritos que lo confirman y también los datos de la autopsia», expresó.

La defensa pidió la absolución

El defensor particular Rodrigo Racca cuestionó la solidez de la prueba presentada por la acusación.

En su alegato sostuvo que la declaración del menor obtenida en Cámara Gesell estuvo condicionada por su entorno familiar y remarcó que durante la investigación nunca se secuestraron las armas presuntamente utilizadas ni los proyectiles.

También afirmó que Nahuel Vera fue atacado por personas cuya identidad continúa siendo desconocida y sostuvo que la víctima mantenía diversos conflictos personales.

Sobre esa base, solicitó al tribunal que dicte la absolución del imputado por aplicación del beneficio de la duda.

Cómo fue el homicidio, según la acusación

De acuerdo con la formulación de cargos, el hecho ocurrió entre las 16 y las 17 del 23 de diciembre de 2022 en el barrio 2 de Febrero.

La hipótesis fiscal sostiene que, mientras el hijo menor del imputado mantenía una pelea a golpes con Nahuel Vera en la vía pública, el acusado intervino y efectuó cuatro disparos contra la víctima.

Siempre según la acusación, el primer impacto alcanzó el rostro de Vera. Luego, cuando ya estaba tendido en el suelo, recibió otros tres disparos efectuados desde atrás y a corta distancia: dos en la zona escapular derecha y uno en el sector lateral del hemitórax izquierdo.

Las heridas provocaron la muerte de Nahuel Vera en el lugar. El tribunal dará a conocer el veredicto el jueves 2 de julio.