Causa $Libra: se conocieron nuevos chats de Novelli que probarían su vínculo con Javier Milei al inicio de su gobierno

Un informe de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) incorporado a la causa $LIBRA detalla una serie de comunicaciones que vinculan a Mauricio Novelli con el entorno de Javier y Karina Milei.

Según el análisis de los mensajes y audios, Novelli intervenía en la organización de eventos y gestiones logísticas desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza.

La investigación judicial busca determinar si el rol de Novelli en la operatoria del token $LIBRA se sustentaba en una relación de cercanía con el Poder Ejecutivo para facilitar gestiones de negocios y eventos de recaudación.

Los contactos en el Hotel Libertador

El expediente identifica a Roxana Cozzo, exBanquet Manager del Hotel Libertador y actual integrante de la Secretaría General de la Presidencia, como un nexo clave. El 18 de enero de 2024, Novelli inició un intercambio de casi 400 mensajes con Cozzo presentándose como «el amigo de Kari y Javi Milei».

El objetivo de estas comunicaciones era la organización de una jornada de capacitación financiera para marzo de ese año en el salón que funcionó como búnker electoral de LLA. Los chats indican que Novelli gestionó presupuestos y bonificaciones para realizar convenciones que contaran con la presencia de las autoridades nacionales.

Registros de ingresos y organización del Tech Forum

La investigación detalla que, durante el primer semestre de 2024, Novelli registró ingresos a la Casa Rosada y participó en la negociación de presupuestos para eventos de escala internacional. Entre ellos se destaca el Tech Forum de octubre de 2024, que reunió a inversores y empresarios del sector tecnológico.

El informe pericial menciona pedidos de habitaciones exclusivas para Novelli y su socio, Manuel Terrones Godoy, en el mismo sector que los patrocinadores del evento. Asimismo, un mensaje enviado a Cozzo hace referencia a un pago de «5M en efectivo» relacionado con los costos organizativos del foro.

Coordinación con el entorno de la Secretaría General

Los diálogos analizados por la justicia también incluyen a Mara Gorini, funcionaria del círculo de la Secretaría General de la Presidencia. En las comunicaciones previas al Tech Forum, se coordinaron aspectos de seguridad y el formato de los encuentros entre empresarios y el Jefe de Estado.

En uno de los mensajes, Novelli solicitó un acceso previo al Presidente antes del inicio de las actividades oficiales para informarlo sobre los temas a tratar en las reuniones con directivos internacionales.

Tras el inicio de la causa judicial por el token $LIBRA, la justicia federal busca establecer si estas gestiones contaron con aval oficial o si se enmarcaron en una estructura de tráfico de influencias.