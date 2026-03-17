«¿Por qué me quieren ensuciar»?: El descargo de Yanina Latorre luego de ser vinculada a la causa $Libra

La conductora de chimentos, Yanina Latorre, negó estar involucrada en la causa $Libra luego de que su nombre circulara en redes sociales junto a conversaciones con el empresario Mauricio Novelli, principal investigado. La conductora aseguró que los chats filtrados se trataban de un vínculo laboral previo, sin relación con la investigación en curso.

“Mi relación con este hombre data del año 2023. Yo no soy futuróloga, no tenía manera de saber que en febrero de 2025 él iba a estar involucrado en una estafa”, afirmó Latorre al referirse a su vínculo con Novelli, según publicó la Agencia Noticias Argentinas.

El escándalo cripto $Libra: qué dijo Yanina Latorre sobre los chats filtrados

La conductora detalló que el contacto se dio como parte de una propuesta publicitaria vinculada a Binance. “Me propuso una colaboración para Binance, que es una empresa seria, el sponsor oficial de la Selección argentina y cuya cara es Cristiano Ronaldo. Chequeé que no fuera algo marginal, como un casino ilegal. Acepté, me pasaron un texto, hice el videíto, me pagaron y nunca más”, explicó.

Latorre remarcó la diferencia temporal entre el vínculo laboral y la causa. “Yo hablé con este tipo entre 2023 y 2024. Lo de Libra fue en 2025. Una cosa es estar en una estafa y otra muy distinta es que te contraten para una publicidad legal y que al año ese tipo termine involucrado en un delito. ¿Por qué me quieren ensuciar?”, cuestionó.

Javier Milei junto con Mauricio Novelli, uno de los imputados. Foto: Gentileza NA.

El caso también generó cruces con periodistas. Latorre apuntó contra Nancy Pazos, Pablo Duggan y Julia Mengolini, a quienes acusó de impulsar versiones en su contra en medio de la cobertura mediática del tema.

Acusaciones cruzadas y el impacto del caso en redes sociales

“Entiendo que me quieran pegar porque soy anti-K y le pego mucho al kirchnerismo, les sirve. Pero no inventen que soy estafadora o que cobro sobres. Yo no estoy nombrada en la causa, no soy testigo, no estoy escrita en el expediente. Soy una mina que tenía chats con un pibe por un trabajo”, sostuvo.

En el cierre de su descargo, Latorre se refirió a la repercusión del caso y a su exposición pública. “Busquen a los chorros, a los corruptos. Hablar todo el día de Yanina Latorre le quita seriedad a la investigación. No me van a callar ni me van a amedrentar, yo vivo de mi trabajo privado y no tengo nada que esconder”, afirmó.