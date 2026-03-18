De la causa $Libra a las purgas internas: los frentes que complican la agenda de Javier Milei

La gestión de Javier Milei atraviesa su momento más complejo desde la victoria electoral de 2025. El oficialismo, que supo dominar el relato con destreza, se encuentra hoy a la defensiva, atrapado entre peritajes judiciales comprometedores, sospechas de espionaje interno y una agenda económica que choca con la realidad industrial.

La estrategia de «desconocimiento» en la causa $Libra sufrió un impacto crítico tras el peritaje sobre el teléfono de Mauricio Novelli.

La evidencia técnica contradice la versión oficial de una «difusión desinteresada»:

Registros clave: El 14 de febrero, día del lanzamiento del activo, Milei y Novelli mantuvieron 7 comunicaciones (más de 13 minutos).

El 14 de febrero, día del lanzamiento del activo, (más de 13 minutos). Vínculo familiar: Karina Milei registra otras seis llamadas en la misma ventana temporal.

registra otras seis llamadas en la misma ventana temporal. Estrategia defensiva: El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, busca ahora anular la validez de la prueba cuestionando la cadena de custodia y la filtración de datos desde Comodoro Py.

Mientras tanto, hay interna en la Rosada: la «purga» de Karina Milei

Puertas adentro, la desconfianza ha fracturado la relación entre la mesa chica y las estructuras de seguridad. «El Jefe» inició una reconfiguración de influencias que afecta a Santiago Caputo y al entorno de Patricia Bullrich, tras las filtraciones de videos oficiales.

Esta tensión se tradujo en cambios directos en el organigrama:

ANSES: Salida de Fernando Bearzi; asume Guillermo Arancibia .

Salida de Fernando Bearzi; asume . Salud: Lupa sobre la gestión de Mario Lugones .

Lupa sobre la gestión de . Seguridad: Sospechas cruzadas entre la SIDE y la PSA por presuntas «operaciones internas».

Economía y conflicto empresarial: el caso Fate

En el plano macroeconómico, el Gobierno intenta sostener la ortodoxia frente a la recesión. Con una inflación de febrero del 2,9%, Trabajo busca un techo de paritarias al 2%, cifra que Hugo Moyano ya habría aceptado.

Sin embargo, el concepto de «destrucción creativa» de Milei enfrenta su prueba de fuego con el sector industrial. El conflicto con Madanes Quintanilla (Fate/Aluar) por el despido de casi mil trabajadores se ha vuelto personal. El Presidente utiliza sus foros internacionales en Nueva York y Madrid para señalar al empresario como un exponente de la «vieja matriz» que el modelo busca desplazar.

El único respiro para el oficialismo proviene del peronismo. La reciente presentación de Cristina Kirchner en tribunales expuso la distancia con Axel Kicillof, cuya ausencia fue calificada como falta de «coraje» por el sector de Máximo Kirchner. Esta fragmentación opositora le da al Gobierno un margen político precioso mientras intenta cerrar sus propias grietas internas.

Con información de Infobae.