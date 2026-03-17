En plena polémica por sus vuelos y $Libra, Manuel Adorni activó la mesa política para definir la agenda legislativa 2026

En una semana marcada por la polémica que envuelve al jefe de Gabinete por el vuelo a Punta del Este que realizó con su familia, y al Gobierno por la causa $Libra tras el surgimiento de nuevas pruebas; Manuel Adorni reactivó una mesa política en la Casa Rosada.

El funcionario inició a las 11 una reunión con el objetivo de delinear la agenda legislativa para lo que resta del mes y del año.

Manuel Adorni define la agenda legislativa 2026

Manuel Adorni convocó a las oficinas de la planta baja de Casa Rosada a los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El encuentro, según lo adelantado por el Gobierno, se realizó para que el oficialismo puesta establecer las claves de la agenda legislativa para diagramar las negociaciones que llevarán adelante los actores designados por el presidente. Cabe recordar que Javier Milei, durante la apertura de sesiones ordinarias, anunció que para este 2026 tenía en mente enviar al Congreso un paquete de reformas que contiene cerca de 90 proyectos.

Por el momento solo se conoce que insistirán en obtener la media sanción restante de la reforma en la Ley de Glaciares y enviarán la Ley de Financiamiento Universitaria.

El bloque libertario coincide en la necesidad de tratar cuanto antes la reforma política que trastocará el sistema de votación actual rumbo a las elecciones presidenciales del 2027.

La reunión llega luego de que el Ejecutivo tuviera que atravesar una de las semanas más complejas en el plano mediático y judicial. También se trata del primer encuentro después de que Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, alfil judicial que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, dejaran el Ministerio de Justicia.

Javier Milei y su agenda de reformas

El presidente le solicitó a sus Ministerios que cada uno acerque alrededor de 10 propuestas legislativas para armar un paquete de reformas. A estas se van a sumar las que elaboró el Consejo de Mayo y las que quedaron pendientes del verano.

Desde Infobae se reveló que hay varios Ministerios que aún no finalizaron los proyectos que el presidente les solicitó, aunque en su mayoría ya tienen la idea en mente. Lo cierto es que Milei no les puso una fecha límite par que cumplan con la tarea, pero en el Gabinete saben que tienen que deben apurarse.

De igual manera están en carpeta los proyectos creados por el Consejo de Mayo, el organismo multisectorial encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Entre otros puntos, este equipo impulsó una Ley de Libertad Educativa que promueve cambios en la organización, en el funcionamiento del sistema escolar, y un nuevo financiamiento universitario. También planteó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria con el fin de prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas leyes de gasto a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El paquete incluye además un proyecto para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, con cambios en los regímenes de expropiación y desalojo.

Por último, presentaron las reformas política. Esta última destinada a mejorar la boleta única en papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de partidos, eliminar las PASO, y endurecer los controles del Código Penal.

En paralelo, Sturzenegger concentra parte de la revisión técnica del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Una de las prioridades en este acuerdo es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Otro punto en ese Ministerio refiere a la elaboración de un régimen específico para la producción y comercialización de semillas, para establecer una normativa que reconozca la propiedad intelectual sobre estos productos, habilitando a las empresas a producirlas y comercializarlas en el país. El temario incluye también modificaciones al Código Aduanero orientadas a ampliar la apertura económica y una reforma de la Ley de Minería para incentivar la actividad extractiva.

Por otra parte, el Ejecutivo trabaja junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en un proyecto integral de reforma tributaria.

La agenda oficial contempla una serie de iniciativas orientadas a la transformación del sistema judicial. En la apertura de sesiones, el presidente anunció que enviará «proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas, que sea justa».

Con información de Infobae y NA