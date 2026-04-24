Causa Sur Finanzas: hallaron 200 cajas de seguridad con lingotes de oro valuados en más de US$21 millones

La Justicia inició un operativo de investigación tras encontrar lingotes de oro valorados en US$ 21 millones en cajas de seguridad a nombre de una costurera de Lomas de Zamora. El caso se vincularía en la investigación del “Rey del blue” Elías Piccirillo y al dueño de “Sur Finanzas” Maxi Vallejo.

La causa está relacionada a las maniobras del «rulo» del dólar cepo cambiario, tanto Piccirillo como Vallejo estarían vinculados con Sergio Massa. Durante su cargo como ministro de Economía se permitía entregar dólares al valor oficial para pagar hipotecas en dólares.

La jueza federal María Eugenia Capichetti encontró los lingotes almacenados en 200 cajas de seguridad a nombre de distintos operarios, entre ellos una costurera. Al percatarse de la situación se dictó la inmediata intervención y de mantener las cajas bajo custodia.

La Justicia sospecha que las cajas de los lingotes podría no pertenecer a la costurera, sino que puede presentarse un caso de prestación de nombre. La Cámara Federal deberá definir si se realiza la apertura del resto de las cajas para identificar el resto de titulares.

Causa Sur Finanzas: cómo funcionaba la maniobra de desvío de fondos para las cajas de oro

Los investigadores determinaron en primera instancia que el oro almacenado estaría valorado en US$ 21 millones. La obtención y desvío de las cajas estaría relacionado a un esquema de cambio, empresas y bancos.

El mecanismo incluía el uso de hipotecas para acceder al dólar oficial. Esta maniobra habría permitido maniobrar el cargamento por el Banco Central sin levantar sospechas. El historial de denuncias del sistema bancario detectó una irregularidad en 2021. Sin embargo no se continuó con la investigación.

La principal hipótesis apunta que los dólares volvían a las mutuarias, que realizaban extracciones o transferencias a sociedades falsas detectadas por Arca. Este desvío provocaría la pérdida de su trazabilidad.

Se identificaron vínculos con firmas relacionadas a familiares de principales imputados. Las transferencias se realizaban a empresas irregulares o con actividad no registrada para evitar el rastreo del dinero.

Consumadas las sospechas y los principales indicios de desviación de fondos, la jueza ordenó peritajes contables y pedidos de informes a organismos bancarios, entre ellos el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores.