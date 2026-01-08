Disolvieron tres sociedades “fantasma” ligadas a fondos de la AFA tras una investigación en Estados Unidos

Apenas dos días después de una investigación periodística, se dio de baja en Florida a tres empresas que habían recibido casi US$39 millones vinculados a ingresos internacionales de la AFA. Las firmas figuraban sin actividad real y con administradores argentinos radicados en Bariloche. La Justicia de Estados Unidos y registros comerciales aportan los datos clave del caso.

Disolución exprés de sociedades “fantasma”

Las firmas Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velpasalt Global LLC solicitaron su “disolución voluntaria” el 30 de diciembre, apenas 48 horas después de las primeras publicaciones. La información fue verificada por LA NACION, medio que realizó una investigación sobre el mecanismo de desvío de fondos desde el exterior.

Según ese informe, las tres empresas, junto con otra ya inactiva, sirvieron para canalizar al menos US$42 millones provenientes de ingresos publicitarios, patrocinios y partidos amistosos de la selección argentina.

Detrás de esas sociedades aparecían tres argentinos de bajo poder adquisitivo, residentes en Bariloche. Todos trabajaban en relación de dependencia, algunos con antecedentes de deudas, quiebras y acceso a viviendas sociales. Tras la publicación, dejaron de responder llamados y no regresaron a sus empleos.

La entidad que preside Claudio Chiqui Tapia es investigada por presunto lavado de dinero.

En los registros del estado de Florida, las actas de disolución consignaron la leyenda “fuera de negocio”. Las firmas habían recibido transferencias millonarias desde TourProdEnter LLC, la empresa que manejaba los cobros internacionales vinculados a la AFA.

Millones de dólares, mismos domicilios y transferencias simultáneas

En total, las tres compañías disueltas recibieron US$38,9 millones. Soagu Services LLC percibió US$10,8 millones; Marmasch LLC, US$13,4 millones; y Velpasalt Global LLC, US$14,7 millones. Todas carecían de empleados y actividad comprobable.

Los fondos provinieron de TourProdEnter LLC, firma creada en Estados Unidos que en diciembre de 2021 firmó un contrato con la AFA como “agente comercial internacional”. Desde entonces, comenzó a percibir pagos por auspicios, derechos de transmisión y amistosos.

Las transferencias simultáneas alimentaron las sospechas sobre un circuito de desvío de fondos.

De acuerdo con registros bancarios citados por LA NACION, TourProdEnter recolectó al menos US$260 millones entre 2022 y 2025 en bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. Parte de ese dinero fue girado a las sociedades bajo sospecha.

En varias oportunidades, se aseguró que las empresas recibieron transferencias el mismo día y desde la misma cuenta. El 28 de diciembre de 2023, por ejemplo, las tres sociedades cobraron sumas simultáneas desde TourProdEnter.

Investigan a la AFA: administradores sin respaldo patrimonial

Otra coincidencia surgió en los domicilios. Marmasch y Soagu Services, al igual que Velp LLC, declararon la misma dirección en Florida: una oficina virtual en Ives Dairy Road, Miami. El edificio ofrece servicios administrativos sin actividad comercial real.

Velpasalt Global LLC fue la que más fondos recibió. Su administrador, Roberto Salice, había sido declarado en quiebra en la Argentina, con actuaciones remitidas al fuero penal por “presunción de fraude”, según documentación judicial a la que accedió el medio nacional.

Consultado antes de la publicación, Salice respondió: “No, no. Eso no es correcto. Esa sociedad ya no está”. Sin embargo, el acta de disolución figura fechada el 30 de diciembre de 2025 y lleva su firma como único responsable.

TourProdEnter rechazó las acusaciones mediante un comunicado firmado por Javier Faroni. La AFA, en tanto, expresó un “enérgico rechazo a la campaña de difamación” contra la institución, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.