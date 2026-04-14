Revés judicial para Chiqui Tapia y Toviggino: frenan el intento de llevar las causas de la AFA a Campana

La estrategia judicial de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió un revés en las últimas horas. El intento del presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, y de su mano derecha, el tesorero Pablo Toviggino, por unificar al menos tres expedientes sensibles en el Juzgado Federal de Campana se topó con un freno decisivo en la Justicia porteña.

Según informó Clarín, el fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, dictaminó que uno de los expedientes centrales de la investigación debe permanecer en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta postura choca directamente con las intenciones de la defensa de los directivos, que buscaba alejar la causa de los tribunales de Comodoro Py.

El eje del conflicto: cuentas offshore y millonarios desvíos

En el centro de la controversia se encuentra un expediente que rastrea la totalidad de los movimientos bancarios de la firma TourProdEnter, propiedad del productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.

Para el fiscal Sáenz, los hechos investigados habrían ocurrido cuando la sede social de la AFA aún estaba radicada legalmente en la calle Viamonte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, bajo su criterio, la investigación debe continuar en territorio porteño.

Esta línea argumental coincide con lo previamente señalado por el fiscal de Casación, Mario Villar, quien ya había objetado la intervención del juzgado de Campana.

La causa que se busca retener en CABA, iniciada por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, es la más avanzada. Reúne más de 3.000 páginas de registros bancarios obtenidos mediante pedidos de cooperación internacional (discoveries) ante la Justicia de Estados Unidos. Estos documentos indicarían que al menos US$ 42 millones terminaron en sociedades fantasma radicadas en Florida (tales como Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC), sin empleados ni actividad declarada.

Desde La Nación sugieren que el entramado es aún mayor, involucrando a una decena de compañías y un presunto flujo irregular que superaría los US$ 57 millones. Los fondos habrían salido de cinco cuentas vinculadas a la productora de Faroni.

El futuro de la causa y la advertencia de la IGJ

En su dictamen, Sáenz calificó de «prematuro» el intento de mudar la investigación, dado que todavía no se ha definido qué tribunal es el competente para investigar el presunto delito de lavado de activos.

Además, el fiscal consideró como una prueba determinante un reciente informe de la Inspección General de Justicia (IGJ), el cual no solo detalla el «controvertido» cambio de domicilio social de la AFA a la provincia de Buenos Aires, sino que también recomendó al Ministerio de Justicia colocar a la entidad bajo veeduría.

Hasta el momento, la única causa que sí logró recalar en Campana -a cargo del juez Adrián González Charvay- es una impulsada inicialmente por el juez Luis Armella, que investigaba a exdirigentes de Banfield y su nexo con la financiera Sur Finanzas, ramificándose luego hacia el entorno de Faroni.

Ahora, la resolución final sobre este fuerte conflicto de competencia territorial quedará en manos de los camaristas Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky. Ellos decidirán si la investigación continúa en el fuero Penal Económico (juez Marcelo Aguinsky), en el Federal porteño (juez Daniel Rafecas, quien ordenó los primeros allanamientos) o si finalmente viaja a Campana, como pretende la cúpula del fútbol argentino.

Evasión impositiva: otro frente abierto

En paralelo a la causa por lavado, continúa avanzando otro expediente por evasión impositiva que complica a las autoridades de la AFA y les impide actualmente salir del país.

En este marco, el tesorero Pablo Toviggino solicitó apartar al juez a cargo, Diego Amarante, argumentando una supuesta «enemistad manifiesta» y persecución personal. Sin embargo, por el momento, la Cámara en lo Penal Económico ha ratificado su respaldo a la investigación del magistrado, sumando un nuevo dolor de cabeza para Viamonte.