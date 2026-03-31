La Justicia citó a indagatoria a Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas, por presunto lavado ligado a la AFA

La Justicia federal de Lomas de Zamora citó a declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejos, titular de Sur Finanzas, en una causa que investiga presunto lavado de dinero con fondos provenientes de clubes del fútbol argentino. La medida alcanza a otros 14 sospechosos señalados como parte de una estructura financiera ilegal.

La decisión fue tomada por el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Según la investigación que impulsa la fiscal Cecilia Incardona, la firma operaba fuera del sistema legal mediante captación de fondos y otorgamiento de préstamos sin regulación.

Lavado de dinero en el fútbol: cómo operaba la financiera bajo investigación

La Fiscalía sostiene que la organización habría generado ganancias a partir de intereses considerados abusivos y otras prácticas prohibidas. Esos fondos luego eran canalizados a través de una red empresarial para darles apariencia lícita dentro del sistema financiero.

El expediente también incluye a otras compañías que habrían participado del circuito investigado. El juzgado dispuso medidas preventivas mientras avanza el análisis de los movimientos económicos detectados en la causa.

Las audiencias de declaración indagatoria fueron fijadas entre el 5 de mayo y el 30 de junio. En ese período, la Justicia tomará testimonio a los acusados en el marco de la investigación.

El origen del caso: allanamientos, AFA y préstamos millonarios

En diciembre del año pasado, el juez Luis Armella ordenó una serie de allanamientos en la AFA, sedes de clubes y domicilios vinculados a Sur Finanzas. La medida se originó tras una denuncia por estafa y lavado presentada por Auriga League S.A.

La presentación judicial señala un préstamo de dos millones de euros otorgado a Banfield que no habría sido devuelto. A partir de ese expediente, la Justicia comenzó a analizar los movimientos financieros y las relaciones entre la firma y distintas entidades deportivas.

La investigación avanzó sobre los vínculos entre Sur Finanzas y varios clubes del fútbol argentino. Entre ellos aparecen San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Estrella del Sur de San Vicente y el Club Atlético Temperley, todos bajo análisis por operaciones consideradas sospechosas.

La fiscal Cecilia Incardona detalló que la estructura habría operado con prácticas como tasas excesivas en descuento de cheques, uso obligatorio de sistemas de pago propios y acuerdos de sponsorización sin ejecución real. Según la causa, la organización habría funcionado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de diciembre de 2025.

Con información de Infobae