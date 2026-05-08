Crimen en Cervantes: dictan prisión preventiva al segundo sospechoso por el asesinato de un joven

La Justicia rionegrina avanza a paso firme en el esclarecimiento del homicidio de Santiago Emanuel Drinovac, ocurrido el pasado 30 de abril en la localidad de Cervantes. Este viernes, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un segundo hombre, señalado como coautor del crimen, quien permanecerá detenido bajo prisión preventiva.

El plan criminal: disparos desde una moto en plena tarde

Según el relato de la fiscalía adjunta, el hecho se produjo alrededor de las 16:30 en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Pasaje Favaloro. Los dos imputados habrían llegado al domicilio de la víctima a bordo de una motocicleta Honda Wave blanca, siguiendo un plan acordado previamente.

Mientras el hombre imputado hoy conducía el vehículo, su cómplice —a quien se le formularon cargos ayer— extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos contra Drinovac, quien se encontraba en la vereda junto a un amigo. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de la víctima, provocándole la muerte de forma casi inmediata.

El otro sospechoso fue imputado ayer.

Un arma de guerra y pruebas contundentes

La investigación cuenta con un robusto sustento probatorio que complica la situación de los acusados. Como primer evidencia está el informe del perito armero que determinó que el proyectil es calibre .38, compatible con una pistola 9 mm, considerada un arma de guerra.

También se sumaron los registros fílmicos captaron la secuencia del ataque y la posterior huida.

De igual manera se proporcionó el informe de la autopsia del cuerpo de Investigación Forense que confirmó la causa de muerte por herida de arma de fuego.

La fiscalía también reveló que existían denuncias cruzadas y una situación de extrema tensión entre las familias de los involucrados.

Fuga, entrega y sospechas de entorpecimiento

Tras el ataque, ambos sospechosos permanecieron prófugos durante varios días. Uno se entregó el martes y el segundo hizo lo propio ayer. Sin embargo, para la fiscalía, la entrega voluntaria no borra el riesgo procesal.

«Estuvo oculto varios días, escondió la moto y no se explica por qué razón se cambió de ropa», señaló la fiscal jefe para justificar la necesidad de la detención.

La fiscalía argumentó que existe un claro peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación, desestimando la versión de la defensa que indicaba que el imputado se ocultó por «temor».

La audiencia se realizó este viernes.

Prisión preventiva confirmada hasta septiembre

A pesar de que la defensa particular intentó minimizar la participación del conductor de la moto —alegando que no sabía que su acompañante estaba armado ni que pretendía matar—, la Jueza de Garantías avaló el pedido de la fiscalía.

El imputado fue calificado como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (Artículos 45, 79 y 41 bis del Código Penal). La magistrada resolvió que el hombre continúe detenido en prisión preventiva hasta el 5 de septiembre, fecha en la que vencerá el plazo de la investigación penal preparatoria.