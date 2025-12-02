Comenzó el juicio contra tres hombres que atacaron a balazos a otro en Zapala

Un tribunal colegiado integrado por las juezas Leticia Lorenzo y Mirta Ojeda y el juez Lisandro Borgonovo comenzó este martes en Zapala el juicio contra tres hombres acusados de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La acusación sostiene que uno de ellos actuó como autor del ataque, mientras que los otros dos intervinieron como partícipes necesarios al facilitarle el arma y asegurar su fuga.

La víctima fue alcanzada por dos balas

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 24 de enero de 2025, cuando los acusados llegaron en un vehículo al domicilio de la víctima. Uno de los hombres descendió del auto, ingresó al patio delantero tras abrir el portón y, al salir la víctima, intentó dispararle. El primer tiro falló y la víctima comenzó a correr.

El agresor efectuó entonces cuatro disparos más: el segundo no impactó, pero los tres restantes hirieron a la víctima en la cadera y en el muslo, uno de ellos con desvío y perforación intestinal. Según la fiscalía, la secuencia evidencia la intención homicida del acusado principal.

Respecto de los otros dos imputados, el Ministerio Público sostuvo que la prueba reunida demuestra su participación primaria, ya que trasladaron al autor, le proporcionaron el arma y lo aguardaron para facilitar su huida, contribuyendo así a garantizar la impunidad del hecho.

Pasarán 20 testigos por el juicio

Las defensas, por su parte, adelantaron que buscarán demostrar que no existió dolo homicida y que los hechos deben ser encuadrados como lesiones graves.

El juicio de responsabilidad se extenderá durante tres jornadas y contará con la declaración de unos 20 testigos, incluida la víctima.