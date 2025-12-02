Desarticularon una banda que robaba con inhibidores de alarmas en pleno centro de Bariloche

La Policía de Río Negro demoró a cuatro personas sospechosos de integrar una banda que roba con inhibidores de alarmas en Bariloche. En el procedimiento secuestraron una gran suma de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

Los presuntos malechores fueron descubiertos a bordo de una Ford Eco Sport, en la intersección de las calles Moreno y Beschtedt.

El procedimiento se llevó a cabo por parte del Cuerpo de Investigaciones Judiciales en conjunto con personal de la Comisaría Segunda.

En principio, ninguno de los ocupantes tenía identificación, como así tampoco la conductora contaba con su respectivo carnet de conducir, ni seguro.

Además, las autoridades detectaron en el interior del vehículo un equipo de comunicaciones que es utilizado para inhibir alarmas y cierre centralizado.

Asimismo, en la inspección detectaron una importante suma de dinero en moneda nacional, reales, pesos chilenos, uruguayos y dólares. Por el momento, el monto total no fue esclarecido.

Todos los elementos quedaron bajo custodia policial y el vehículo fue secuestrado por las irregularidades. Desde la Policía de Río Negro informaron que cuatro personas fueron demoradas.

Incendios en Bariloche: secuestran elementos sospechosos, pero no hay imputados

La investigación orientada a determinar la posible autoría intencional de los incendios que afectaron esta semana el cerro Otto derivó en el allanamiento de una vivienda desocupada en la misma zona, donde fueron encontrados dos bidones con combustible.

Según informó la Policía, se trata de elementos útiles para la investigación y que de por sí representan un riesgo, pero que no se pueden asociar de manera directa con el propósito de encender fuego. Por eso no hay imputados directos todavía, aunque podrían surgir novedades a partir de “otras líneas” e hipótesis que están en evaluación.

Los incendios se repitieron desde el último lunes, en el faldeo norte del Otto, en la parte alta del barrio Melipal. El momento más crítico ocurrió la tarde del miércoles y en total resultaron afectadas unas 10 hectáreas.

Por la modalidad y ubicación de los focos, cundió de inmediato la sospecha de que habían sido provocados. Pero no hay datos firmes todavía para dar con los eventuales responsables.

La investigación del hecho está a cargo del fiscal Guillermo Lista y las medidas estuvieron vinculadas también con un litigio por terrenos en la misma zona. Según fuentes policiales, la denunciante en esos hechos, Mónica Goye, participó del allanamiento, que se realizó en una propiedad atribuida a la familia Boock.

En la propiedad allanada, ubicada en la parte alta de la ladera urbanizada, existen dos viviendas. En una de ellas, de dos plantas, que estaba deshabitada, fueron hallados algunos elementos de utilidad para la investigación y al menos un bidón con ocho litros de un líquido que estaba rotulado en el mismo envase como “nafta”, y que será sometido a pericias.

Las fuentes calificaron el allanamiento como “parcialmente positivo” y agregaron que es muy prematuro determinar la responsabilidad de alguna persona.

Señalaron, sin embargo, que el bidón, si bien puede no tener relación con los focos de fuego ya registrados, configura “un elemento de riesgo potencial” en un área de bosque y de alta sensibilidad por los incendios.

El trabajo de fiscalía se centró también en estos días en la recolección de testimonios, aunque hasta ahora no habría datos fundados que permitan determinar con certeza la intencionalidad de los incendios e identificar a algún presunto responsable.