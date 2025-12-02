Se hicieron pasar por repositores y golpearon a empleados con un martillo: así entraron a un Carrefour de Neuquén

Un violento asalto sacudió la noche del lunes en el hipermercado Carrefour de Avenida Olascoaga 350, en Neuquén capital. El hecho fue cerca de las 22.45, cuando un hombre y una mujer ingresaron al local con el rostro cubierto y vestidos con ropa blanca similar a la que utiliza el personal del sector de lácteos, lo que les permitió moverse sin llamar la atención en los primeros minutos.

Una vez dentro, la pareja se dirigió a ese sector y redujo a cinco empleados: dos hombres de 31 y 52 años, una joven de 27, otro trabajador de 47 y un quinto empleado.

Tras inmovilizarlos, los agresores intentaron avanzar hacia el área de tesorería, aunque no lograron acceder.

En medio del forcejeo, los tres últimos trabajadores mencionados sufrieron lesiones y debieron ser trasladados a los hospitales Castro Rendón y Bouquet Roldán para recibir atención.

Uno de ellos permanecía en observación este martes debido a heridas en la cabeza provocadas con un martillo.

Además de la violencia ejercida, los delincuentes se llevaron los teléfonos celulares de todas las víctimas antes de escapar.

En el lugar trabajó personal de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, junto con un equipo de Criminalística que realizó las primeras pericias.

La fiscalía de Robos y Hurtos analiza ahora las imágenes captadas por cámaras de seguridad de cuatro comercios cercanos y por un domo del centro de monitoreo municipal, en busca de pistas que permitan identificar a los responsables.