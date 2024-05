Cómo sigue la joven policía que sufrió lesiones graves tras recibir un disparo en el abdomen en Regina

«Se encuentra en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y su estado sigue siendo grave». En estas pocas palabras se resume el estado de Milagros Tapia, la joven policía de 21 años, quien se encuentra internada desde el sábado al mediodía tras recibir un disparo en el abdomen. Por el hecho se encuentra detenida su pareja, Miguel Pacher, quien también forma parte de la fuerza y que ayer negó haberla atacado con su pistola 9 milímetros.

Fuentes del hospital señalaron que tras la segunda cirugía a la que fue sometida, la joven se encuentra estable pero su estado de salud en general sigue siendo complicado teniendo en cuenta que las lesiones que le provocó el proyectil que le ingresó en la zona abdominal y que ya le provocó la pérdida de un riñón. Además también le perforó el hígado y los intestinos.

«Se sigue el minuto a minuto su monitoreo. Desde el punto de vista médico ya se cerraron todas las lesiones provocadas«, dijo la fuente médica consultada esta mañana por este medio.

En la audiencia de formulación de cargos realizada ayer en Villa Regina, el fiscal Juan Carlos Luppi explicó en un tramo de su exposición que por los primeros exámenes médicos realizados a Tapia se encontraría transitando un «embarazo» aunque este estudio no fue ratificado posteriormente. Al ser consultado sobre el tema, las fuentes del hospital señalaron que no podían suministrar ese tipo de información ya que no contaban con datos certeros.

«Su estados sigue siendo reservado», confió la fuente médica consulta este mediodía.

¿Qué pasó con Milagros Tapia?

Ayer lunes se realizó la audiencia de formulación de cargos por intento de femicidio contra Miguel Pacher. Dijeron que el hombre de 26 años, quien también es policía, habría disparado contra la joven en un departamento ubicado en calle Martín Fierro 119 de la ciudad de Villa Regina.

En la misma audiencia Pacher dio su versión de los hechos y sostuvo que tenía forma de comprobar que Tapia tenía «una tendencia suicida» (a través de fotos y videos) y aseguró que la joven se disparó en la habitación de su departamento cuando había fracasado en su intento de reencauzar la relación.

Igualmente el Juez de Garantía, Gastón Pierroni, decidió dar por formulado los cargos y por pedido de la fiscalía a cargo de Juan Carlos Luppi y la querella representada por Federico Diorio, hizo lugar a los cuatro meses de prisión preventiva para el joven quien prestaba servicios en el Gabinete de Criminalística de la Comisaría Quinta.