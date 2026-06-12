Colapinto, por delante de Gasly, pero lejos de la punta en el segundo ensayo de Barcelona

Tarea de viernes cumplida para el argentino Franco Colapinto en el circuito de Montmeló (Barcelona), acumulando vueltas y sacando conclusiones pensando en la continuidad del Gran Premio de España de Fórmula 1, la séptima cita de la temporada.

El piloto de Alpine completó el segundo y último entrenamiento libre de la jornada en el 15° puesto, a un segundo y 625 milésimas del inglés Lando Norris (McLaren), el campeón del mundo, la referencia de la tanda con un registro de 1m 15s 426.

Tyre degradation could be a big factor this weekend



Antonelli's left front is showing serious signs of wear 🔍#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/ipUPDQFWL0 — Formula 1 (@F1) June 12, 2026

Ya con todos los pilotos titulares de la parrilla en pista, la segunda referencia mostró cartas competitivas más concretas en relación a los monoplazas y equipos. Y, en tal sentido, el argentino y Alpine no lograron codearse entre las principales referencias.

Lo positivo para el pilarense fue ser más veloz que su compañero de equipo Pierre Gasly (fue 17° y 16° respectivamente) en ambas tandas, y la gran cantidad de vueltas completadas. Pues, España representa un exigente desafío para los neumáticos, el desgaste y, consecuentemente, el ritmo de los monoplazas.

Hopping in for the first practice session of the weekend 🇪🇸 pic.twitter.com/qyaQuucuFw — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026

En la parte alta de la clasificación, los McLaren, con Norris a la cabeza, volvieron a ser contundentes, al menos parcialmente, aunque Mercedes se mantiene como el principal «peso pesado», tal como lo demostró George Russell, situándose a apenas 9 milésimas.

Tercero se posicionó Oscar Piastri, con el otro McLaren, a menos de una décima. En tanto que Charles Leclerc (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Arvid Linblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar (Racing Bulls), cerraron el Top 10.

La actividad de la F1 en Barcelona continuará mañana, a las 7:30, con el tercer y último entrenamiento. Luego, desde las 11:00, se desarrollará la prueba de clasificación.