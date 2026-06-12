Mundial 2026: hora, TV y cómo ver en vivo la ceremonia de Estados Unidos y el partido ante Paraguay

El histórico Mundial 2026 no detiene su marcha tras el triunfo de México ante Sudáfrica. Este viernes 12 de junio, la Copa del Mundo se traslada a los restantes anfitriones, Canadá y Estados Unidos, que tendrán sus respectivas ceremonias de apertura en Toronto y Los Ángeles. La guía de servicios para seguir en vivo por Telefé, TyC Sports y DSports el show de estrellas y el esperado debut de los DT argentinos Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

El cierre de este ciclo sin precedentes de tres inauguraciones en menos de 48 horas tendrá lugar en suelo estadounidense. El imponente SoFi Stadium de Los Ángeles (denominado Los Angeles Stadium por regulaciones de la FIFA) será el epicentro de un despliegue que fusionará música, cultura pop y tecnología de vanguardia.

Para que agendes y sigas el minuto a minuto desde tu celular, te dejamos la guía práctica de servicios con todos los detalles de transmisión confirmados para la Argentina.

A qué hora es la tercera ceremonia de apertura en Los Ángeles y qué artistas cantan

El espectáculo desarrollado por la FIFA en colaboración creativa con Balich Wonder Studio tendrá una duración de 90 minutos. La puesta en escena está inspirada de lleno en la ciudad como la capital del entretenimiento mundial.

El majestuoso SoFi Stadium de Los Ángeles, rebautizado como Los Angeles Stadium para el Mundial 2026, será la sede de la última ceremonia de apertura de la FIFA. (Foto: gentileza)

Horario de la ceremonia: Arrancará exactamente a las 20:30 (hora de Argentina) .





Arrancará exactamente a las . Apertura de accesos: Las puertas del estadio en Los Ángeles se abrirán cuatro horas antes. El organismo del fútbol advirtió a los hinchas llegar con tiempo para disfrutar de las actividades previas, premios y entretenimientos disponibles en los accesos.





Las puertas del estadio en Los Ángeles se abrirán cuatro horas antes. El organismo del fútbol advirtió a los hinchas llegar con tiempo para disfrutar de las actividades previas, premios y entretenimientos disponibles en los accesos. El Embajador: El reconocido actor y comediante Jason Sudeikis (protagonista de la serie Ted Lasso) participará del evento oficial como embajador del Mundial para dar la bienvenida formal a los aficionados.

Katy Perry, LISA y las estrellas confirmadas para el show de Estados Unidos

La FIFA confirmó un cartel de nivel internacional que combina pop, trap, afrobeats y K-pop:

Katy Perry * Anitta * Future * LISA (la integrante del grupo surcoreano BLACKPINK, marcando un hito para el género K-pop)

* * * (la integrante del grupo surcoreano BLACKPINK, marcando un hito para el género K-pop) Rema y Tyla (esta última repitiendo presencia tras haber cantado también en la apertura de México)

Además, en la antesala inmediata del pitido inicial, el dúo Dan + Shay interpretará en vivo el himno nacional de Estados Unidos, mientras que Purahei Soul estará a cargo del de Paraguay justo cuando los equipos salten al campo de juego.

Qué canales transmiten la inauguración y los partidos en vivo en Argentina

Al igual que en la jornada inaugural, tanto los shows artísticos como los 90 minutos de juego se podrán seguir en directo por televisión tradicional y plataformas de streaming.

En televisión (Cables y aire):

Telefé

TyC Sports

DSports (Canales 610 y 1610 de DirecTV)

En plataformas digitales y streaming:

Disney+ Premium

Paramount+

Aplicaciones móviles: Sintonizando las señales correspondientes mediante las plataformas DGO, Flow y Telecentro Play.

Estados Unidos vs. Paraguay: el debut de Pochettino y Alfaro con las formaciones

A las 22:00 (hora argentina), rodará la pelota para dar inicio formal al Grupo D, zona que los seleccionados americanos comparten con Australia y Turquía. El encuentro promete una fuerte atención en nuestro país, ya que marcará un atractivo duelo táctico entre entrenadores argentinos: Mauricio Pochettino frente a Gustavo Alfaro.

Los locales se ilusionan con pisar fuerte al consolidarse como la sede principal de la Copa. Por su parte, la «Albirroja» arriba tras concretar una gran Eliminatoria sudamericana que despertó la ilusión de su gente en el regreso a los mundiales luego de 16 años de ausencia. El encuentro estará arbitrado por el neerlandés Danny Makkelie.

Probables formaciones confirmadas:

Estados Unidos: Matt Freese; Dante Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

El debut previo: Canadá y Bosnia abren la jornada con el arbitraje de Facundo Tello

Antes de la gran fiesta en Los Ángeles, la acción deportiva del día comenzará en el norte del continente. A las 16:00 (hora argentina), Canadá recibirá a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium por el Grupo A.

La selección canadiense jugará apenas el tercer Mundial de su historia (tras 1986 y 2022) con el claro objetivo de romper la racha de seis derrotas consecutivas y sumar sus primeros puntos en una cita ecuménica. En frente estará una dura Bosnia, que viene con el envión anímico de haber dejado afuera de la Copa a la histórica Italia en los repechajes europeos.

El Toronto Stadium se convertirá en el primer estadio canadiense en albergar un partido de la Copa del Mundo 2026. (Foto: gentileza)

Este partido contará con un fuerte protagonismo del arbitraje nacional: será dirigido por el argentino Facundo Tello.

Probables formaciones confirmadas:

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Bosnia: Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Amar Memić; Ermedin Demirović y Edin Džeko. DT: Sergej Barbarez.