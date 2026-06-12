¿Cuánto cobrará un jubilado con 30 años de aportes en julio 2026? Detalles sobre el nuevo aumento

El esquema previsional argentino consolidó su hoja de ruta para julio 2026, tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que se ubicó en el 2,1%. En cumplimiento con la fórmula de movilidad mensual del Decreto 274/2024, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) trasladará este porcentaje de forma directa a los haberes del séptimo mes del año.

Con el dato oficializado, el foco de las consultas se trasladó a los trabajadores que alcanzaron el retiro cumpliendo estrictamente con los 30 años de aportes exigidos por la ley. Según estimaciones del sector basadas en las nuevas planillas, este universo de jubilados de ANSES percibirá un piso de ingresos actualizado que, si bien absorbe la desaceleración de precios, vuelve a exponer la pérdida de terreno de los adicionales fijos frente a la canasta básica.

Julio 2026: los montos de la jubilación mínima de ANSES y el impacto en los aportantes efectivos

La determinación del haber definitivo para cada beneficiario responde al promedio de su trayectoria laboral, pero para quienes se ubican en el escalón inicial habiendo completado las tres décadas de servicios obligatorios, la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó pautas claras. La estructura de la jubilación mínima de ANSES para julio 2026 quedará conformada bajo los siguientes valores oficiales:

Haber Mínimo Base : sube un 2,1% por movilidad, pasando de los actuales $403.317,99 a un piso de $411.989,32.

: sube un 2,1% por movilidad, pasando de los actuales $403.317,99 a un piso de $411.989,32. Bono de Contingencia : se ratificó la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000. Al permanecer congelado en ese valor nominal desde marzo de 2024, su incidencia real dentro del ingreso global se redujo drásticamente.

: se ratificó la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000. Al permanecer congelado en ese valor nominal desde marzo de 2024, su incidencia real dentro del ingreso global se redujo drásticamente. Cobro Neto Consolidado: al unificarse ambos conceptos, un jubilado de la mínima con los aportes completos percibirá un bruto de $481.989,32. Para los beneficiarios de la Patagonia, este valor será superior debido al impacto del 40% por Zona Austral (Ley 19.485) que se calcula sobre el básico.

En los casos de aquellos trabajadores que excedieron el límite legal y registran más de 30 años de servicios, el sistema previsional premia la permanencia: se incorpora un incremento del 1% sobre componentes clave del haber inicial por cada año extra trabajado, con un tope máximo de 15 años adicionales computables (hasta 45 años de aportes en total).

Julio 2026: la fórmula de ANSES para calcular el haber inicial y el cambio de índice

Detrás de la liquidación mensual existe un procedimiento técnico, que la Administración Nacional de la Seguridad Social ejecuta al momento de otorgar el beneficio. Para establecer la jubilación, el organismo toma el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones brutas, equivalentes a los diez años previos al cese laboral (excluyendo los aguinaldos de la base de cálculo). Para evitar que los sueldos de hace una década pierdan relevancia por la inflación, se aplican coeficientes de actualización.

A partir de la reforma metodológica implementada en diciembre 2025, este índice de actualización salarial funciona mediante un indicador combinado que entrelaza la evolución de los sueldos formales del mercado con la movilidad previsional del sector pasivo.

Una variación mínima en estos coeficientes puede alterar significativamente el haber de inicio, motivo por el cual los juicios por reajuste jubilatorio suelen centrarse en impugnar la forma en que la Administración Nacional de la Seguridad Social indexó esos salarios históricos.

Estos procesos judiciales por errores de liquidación u omisión de períodos suelen demorar entre cinco y siete años en resolverse en los tribunales federales, antes de habilitar el cobro de los retroactivos correspondientes.

ANSES: escalas actualizadas para PUAM, Pensiones No Contributivas y asignaciones en julio 2026

La indexación del 2,1% dictada por la Administración Nacional de la Seguridad Social actúa en cadena sobre todo el ecosistema de prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), modificando las siguientes categorías:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : equivalente al 80% de la jubilación mínima de ANSES , el básico se ubicará en $329.591,45, totalizando $399.591,45 con el bono de $70.000.

: equivalente al 80% de la jubilación mínima de , el básico se ubicará en $329.591,45, totalizando $399.591,45 con el bono de $70.000. Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : representan el 70% del piso previsional, alcanzando un básico de $288.394,05 ($358.394,05 con el refuerzo). La PNC para Madres de 7 Hijos iguala el 100% de la mínima, fijándose en $411.989,32 ($481.989,32 con bono).

: representan el 70% del piso previsional, alcanzando un básico de $288.394,05 ($358.394,05 con el refuerzo). La PNC para Madres de 7 Hijos iguala el 100% de la mínima, fijándose en $411.989,32 ($481.989,32 con bono). Asignaciones Familiares y de Cobertura Social: la Asignación Universal por Hijo (AUH) trepará a $148.045,38 por cada menor de 18 años, mientras que la variante de AUH por Discapacidad escalará hasta los $482.048,99 brutos.

Los titulares y apoderados podrán auditar la carga correcta de sus nuevas escalas y los descuentos obligatorios de la obra social (PAMI) —que equivalen al 3% sobre la mínima y al 6% sobre el excedente—, ingresando de forma digital a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, una vez que las áreas técnicas habiliten las órdenes de pago previas al inicio del calendario de julio 2026.