Se aprobaron dos proyectos de los ocho presentados por Rolando Figueroa en 2026

Se aprobaron el jueves en la novena sesión ordinaria de la Legislatura

La Legislatura de Neuquén aprobó este jueves dos proyectos presentados por el gobernador, Rolando Figueroa, en la apertura de sesiones ordinarias.

Se trata de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y del Régimen de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas, que buscarán fortalecer el sistema de salud y promover la continuidad educativa de jóvenes deportistas.

Qué establece la nueva ley sanitaria

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias será un organismo técnico destinado a evaluar medicamentos, tratamientos, equipamiento médico, dispositivos y otras tecnologías sanitarias antes de su incorporación al sistema de salud provincial.

Determinará las condiciones para su incorporación al sistema, también establecerá criterios de cobertura y uso en el ámbito del sector público. Neuquén será la tercera provincia del país en contar con un órgano de estas características.

La futura agencia se apoyará en dos ejes: la producción de evidencia científica para orientar la toma de decisiones y la evaluación de la relación costo-beneficio de las prestaciones sanitarias para contribuir a la sustentabilidad del sistema de salud.

Acompañamiento educativo a los deportistas de alto rendimiento

La ley busca garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de estudiantes deportistas de alto rendimiento o en proyección, contemplando herramientas para compatibilizar la actividad deportiva y la escolaridad.

En esa línea, establece un régimen especial que incluye inasistencias justificadas sin cómputo, instancias alternativas de evaluación y flexibilización del cursado.

La norma establece un acompañamiento académico, pedagógico y administrativo adaptado a las características de cada disciplina deportiva, manteniendo la calidad educativa.