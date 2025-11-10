Declaran responsables penalmente a dos hombres por el violento asalto a un taxista de Regina

El Tribunal de Villa Regina declaró por unanimidad responsables penales a dos hombres por un hecho ocurrido en mayo de 2024, cuando asaltaron a un chofer de taxi en distintos momentos de la misma jornada. La resolución se conoció tras el pedido de la fiscalía descentralizada de Villa Regina, que condujo la investigación y logró acreditar la participación de ambos imputados en el robo.

Tras conocerse el veredicto de culpabilidad, el equipo fiscal solicitó prorrogar la prisión preventiva de uno de los acusados, argumentando la existencia de peligro de fuga. El Tribunal hizo lugar al pedido, por lo que el imputado continuará detenido hasta que la sentencia quede firme.

De acuerdo con la acusación, el robo ocurrió el 16 de mayo de 2024, alrededor de las 23:30 horas, cuando el taxista recogió a uno de los imputados como pasajero. El hombre le pidió que lo trasladara a distintas zonas de la ciudad, y al llegar al barrio Villa del Parque, el conductor se negó a continuar el recorrido. En ese momento, el pasajero lo tomó del cuello, lo amenazó con un arma de fuego y le sustrajo dos billeteras con dinero, un celular, un cargador, un termo y una campera, para luego huir del lugar.

El segundo imputado fue vinculado al hecho por haber recibido una transferencia de dinero en su cuenta bancaria, realizada desde el teléfono celular robado al taxista horas después del asalto. Según la fiscalía, el hombre actuó con pleno conocimiento de que el dispositivo había sido sustraído, por lo que se lo acusó de encubrimiento simple.

El Tribunal resolvió en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal: el primer acusado fue declarado autor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego (cuya aptitud para el disparo no pudo ser comprobada), y el segundo, autor del delito de encubrimiento simple, conforme a los artículos 45, 166 y 277 del Código Penal.

En la próxima instancia, las partes deberán presentar la prueba correspondiente para la audiencia de cesura, en la que se definirá la pena para ambos condenados.