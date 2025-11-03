Se tomó un taxi en el hospital de Patagones e intentó robarle al chofer en Viedma: terminó detenido

Durante la madrugada de este domingo, personal de la comisaría 30° de Viedma acudió a un llamado del Centro de Emergencias 911 que alertaba sobre un conflicto entre un chofer de taxi y un pasajero en calle Don Bosco al 400. Al llegar, los efectivos encontraron varios vehículos de una empresa local y a un hombre reducido en el suelo.

Según las primeras averiguaciones, el conductor había iniciado un viaje desde el hospital Pedro Ecay de Carmen de Patagones hacia el barrio Guido, cuando al llegar a la zona de la Universidad Nacional de Río Negro, el pasajero intentó asaltarlo con un arma blanca.

El taxista logró defenderse

El chofer reaccionó con rapidez, logró defenderse y alertó a sus colegas por radio. Minutos después, otros taxistas acudieron al lugar y redujeron al agresor hasta la llegada de la policía, evitando que escapara.

En el sitio, los uniformados procedieron al secuestro de un cuchillo con mango envuelto en cinta aisladora, que habría sido utilizado en el intento de robo.

Un detenido y una investigación en curso

El hombre detenido fue trasladado a la dependencia policial, mientras que la fiscalía de turno dispuso las actuaciones correspondientes y la notificación de sus derechos procesales.

El conductor resultó ileso, y el hecho se investiga bajo la carátula de tentativa de robo, con intervención del Ministerio Público Fiscal.