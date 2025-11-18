Investigan a dos policías de Buta Ranquil por presuntas vejaciones durante un procedimiento

La Justicia de Neuquén abrió una investigación penal preparatoria contra dos efectivos de la Policía de Neuquén con servicio en Buta Ranquil, acusados de cometer actos de vejaciones durante un procedimiento realizado el 29 de enero a la madrugada. La decisión fue tomada por el juez Diego Chavarría Ruiz, quien ordenó un plazo de cuatro meses para el avance de la pesquisa.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho se originó tras el secuestro de una motocicleta que se encontraba estacionada en la plaza Olascoaga. En ese contexto, un sargento y un cabo primero habrían actuado de manera violenta contra un joven y la mujer que lo acompañaba.

Disparos de escopeta

La fiscal del caso, Natalia Rivera, explicó que, cuando los jóvenes se acercaron a consultar por el procedimiento, el sargento A.M.B. le quitó el celular a la mujer que registraba lo ocurrido y lo arrojó dentro de la caja del móvil policial.

Luego tomó una escopeta con cartuchos antitumultos y disparó a corta distancia hacia los pies del joven, provocándole lesiones en ambas piernas. Rivera señaló que este accionar no cumple con la normativa que regula el uso de armamento intimidatorio y disuasivo, en referencia a la resolución 700/2 de la Policía de Neuquén.

“Un trato humillante y violento”

Mientras tanto, el cabo primero J.J., según la acusación, habría golpeado a la mujer con su bastón reglamentario cuando ella intentaba recuperar su teléfono, causándole hematomas en los glúteos.

La fiscal sostuvo que ambos policías tuvieron “un trato humillante y violento”, configurando presuntos actos de vejaciones cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Ahora, la investigación continuará para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.