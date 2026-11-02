Condenaron a ocho años de prisión al autor del crimen de Bruno Antical Hermosilla en Cipolletti

En una audiencia de procedimiento abreviado celebrada este lunes en el Foro Penal de Cipolletti, un hombre imputado por el crimen de Bruno Joaquín Antical Hermosilla, de 17 años, admitió su responsabilidad en el hecho y fue condenado a la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

El ataque mortal en barrio Costa Sur

De acuerdo con la investigación liderada por el fiscal Martín Pezzetta, el crimen ocurrió el 8 de septiembre de 2025, cerca de las 5 de la madrugada, en el barrio Costa Sur. El imputado aguardó el paso de la víctima —con quien mantenía un enfrentamiento previo— y la interceptó en la vía pública junto a otra persona que no fue identificada.

Tras una discusión, el agresor le asestó a Antical Hermosilla un certero golpe en la cabeza con un elemento contundente, provocándole un traumatismo craneoencefálico grave que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Posteriormente, los involucrados huyeron del lugar y descartaron el objeto utilizado en el ataque.

La víctima eidentificada como Bruno Joaquín Antical Hermosilla tenía 17 años.

Pruebas decisivas y fuga previa

Para sostener la acusación, la fiscalía presentó testimonios clave, entre ellos el de la persona que halló el cuerpo y alertó a la policía, además de las declaraciones de nueve testigos que dieron cuenta de los conflictos anteriores entre ambos. Dichos testimonios fueron respaldados por registros de cámaras de seguridad y diversas medidas periciales.

El historial del proceso incluye la formulación de cargos e imposición de prisión preventiva el 11 de septiembre de 2025. Meses después, en noviembre de ese año, el imputado protagonizó una evasión de la comisaría donde permanecía alojado junto a otro interno. Tras un operativo coordinado por el MPF, personal de las comisarías 26 de Fernández Oro y Cuarta de Cipolletti, y efectivos de la BMA y el COER, fue recapturado en una chacra de la zona.

El atacante actuó con otra persona que hasta el momento no fue identificada.

Sentencia firme y posturas contrapuestas

Durante la audiencia de este lunes, el defensor oficial Rodrigo Martínez convalidó la acusación, la calificación legal y el monto de la pena propuesta, remarcando que su asistido carecía de antecedentes penales computables.

Los padres de la víctima estuvieron presentes en el recinto. Mientras que el padre del joven prestó conformidad al acuerdo y a la condena, la madre manifestó su disconformidad con el monto de la pena solicitada.

Por su parte, el presidente del tribunal colegiado, Guillermo Baquero Lazcano, declaró la inmediata firmeza de la sentencia tras la renuncia expresa de las partes a los plazos procesales de apelación, imponiendo además las accesorias legales y el pago de las costas del juicio.