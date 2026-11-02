Murió un turista argentino de 26 años en Río de Janeiro tras estrellarse en su primer vuelo en ala delta

Dos personas murieron este lunes 2 de noviembre tras sufrir un accidente en el ala delta en el que volaban al intentar aterrizar en una playa de Río de Janeiro. Una de las víctimas fatales era un turista argentino.

Las autoridades identificaron a la víctima de la Patagonia como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, oriundo de Santa Cruz. El piloto brasileño era Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45. Arismendi había llegado a suelo carioca el domingo con un grupo de amigos para pasar sus vacaciones. El accidente ocurrió apenas un día después, durante la mañana del lunes, en el marco de su primer vuelo o salto de bautismo, confirmaron desde el Cuerpo de Bomberos local a la agencia de noticias EFE.

El despegue en Pedra Bonita y el impacto fatal en la costa

La dupla despegó desde la rampa de Pedra Bonita, ubicada dentro del Parque Nacional da Tijuca. Este sitio se destaca como uno de los puntos de vuelo libre más tradicionales y conocidos para la práctica de este deporte en la ciudad.

Las dificultades comenzaron en la fase final del recorrido, al aproximarse a la pista de aterrizaje de la playa de São Conrado, en la zona sur. Según testigos citados por la prensa brasileña y por EFE, el ala delta realizó una maniobra por debajo de su trayectoria habitual.

El vicepresidente del Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL), José Bruno Batalha Menescal Filho, presenció la caída y declaró de inmediato ante la Policía Civil. El directivo explicó que el equipo hizo una curva a baja altura, se deslizó de forma lateral y golpeó de lleno contra la rampa de la pista.

El choque se produjo de manera violenta contra el muro que separa el paseo marítimo de la arena.

El operativo de rescate y la investigación en curso

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro detalló a La Nación que recibió el primer llamado de emergencia a las 11:02. El cuartel del barrio de Gávea acudió de inmediato y constató que ambos hombres se encontraban en estado crítico.

Una ambulancia trasladó a uno de los heridos al Hospital Municipal Miguel Couto. El otro ocupante, con un cuadro clínico todavía más grave, viajó en helicóptero hasta el helipuerto de los Bomberos y desde allí otra ambulancia lo derivó al mismo centro médico.

Los dos pacientes ingresaron con vida y con un cuadro de paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la dirección del hospital confirmó que ninguno logró sobrevivir.

El vicepresidente del CSCVL precisó ante la Policía que el instructor Rodrigues dos Santos volaba en el club desde hacía diez años. Sin embargo, el piloto había completado las etapas de formación exigidas y obtenido la habilitación como instructor hacía apenas un año.

Tras la tragedia, las autoridades suspendieron todos los vuelos de ala delta en la zona por el resto de la jornada. La investigación del caso quedó en manos de la 15.ª comisaría del barrio de Gávea.

La Policía Civil confirmó a La Nación que el equipo utilizado será sometido a un peritaje técnico para determinar las causas exactas del siniestro. A su vez, los agentes continúan con la recolección de declaraciones testimoniales y otras diligencias para esclarecer el hecho.

El historial de accidentes y el silencio diplomático

Este trágico episodio se suma a una preocupante estadística en la región turística. Datos oficiales enviados por el Cuerpo de Bomberos a La Nación revelan que la corporación registró 16 intervenciones por accidentes de vuelo libre en el municipio carioca entre el 1 de enero y el 2 de noviembre de este año.

Varios de estos siniestros resultaron fatales. En febrero, una turista estadounidense de 36 años y el instructor Rodolfo Pascoal Ladeira perdieron la vida cuando su ala delta cayó al mar cerca de la misma zona de aterrizaje en São Conrado.

En agosto pasado, un coronel del Ejército brasileño falleció en una caída de parapente. En aquella oportunidad, el club atribuyó la falla estructural a un corte provocado por un hilo de barrilete con cerol, un material sumamente filoso.

Frente a este nuevo siniestro, La Nación consultó sobre la asistencia consular a la familia de Arismendi en Río de Janeiro. Sin embargo, la Cancillería argentina no brindó información sobre el caso.