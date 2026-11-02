Portezuelo Grande: qué es el Canal Aliviador de Vaca Muerta y cómo será la obra que Neuquén acordó con Nación

La provincia de Neuquén y el ministerio de Economía de la Nación firmaron este lunes el convenio para construir el Canal Aliviador de Vaca Muerta en la presa Portezuelo Grande, sobre el río Neuquén, en el departamento Añelo. Se trata de un canal de unos 1.620 metros que podrá evacuar hasta 4.000 metros cúbicos de agua por segundo para reforzar la seguridad del complejo Cerros Colorados ante crecidas extraordinarias.

El diseño hidráulico lo elaboró la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata por encargo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y la obra se levantará sobre la margen derecha de la presa. Según los fundamentos técnicos del convenio que precisó Provincia en un comunicado oficial, aumentará la capacidad de evacuación de caudales del sistema, con impacto directo en la protección de la población ribereña, la infraestructura y las actividades productivas y energéticas de la región.

El gobernador Rolando Figueroa firmó el acuerdo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y lo definió en su cuenta de X como “una obra hídrica clave para el manejo del agua y la seguridad de nuestra región”. Caputo, por su parte, la presentó en X como una obra clave para sostener el desarrollo de Vaca Muerta y la actividad regional, en una jornada en la que también se firmaron convenios por la Ruta 40 y viviendas.

AVANZAMOS CON NACIÓN EN OBRAS HÍDRICAS, RUTAS Y VIVIENDA



Hoy firmamos con el ministro de economía, @LuisCaputoAR distintos convenios que nos permiten avanzar en obras muy esperadas por los vecinos de la provincia.



Acordamos con Nación el traspaso a la Provincia de la gestión integral del tramo de 7 Lagos de la Ruta Nacional 40, y la Circunvalación de Villa La Angostura. Son rutas que los neuquinos usan todos los días, y ahora vamos a poder cuidarlas y mejorarlas con decisión propia.



Firmamos además el convenio marco para ejecutar el Canal Aliviador de Vaca Muerta en la presa Portezuelo Grande, una obra hídrica clave para el manejo del agua y la seguridad de nuestra región.



En materia de vivienda, acordamos la transferencia a la Provincia de la posesión del plan Procrear de Centenario. Con esto, el IPVU podrá retomar y terminar los 140 dúplex que estaban frenados, y que significan más familias que van a acceder a su casa propia.



Rutas, agua y viviendas: trabajamos para que las obras lleguen a quienes las necesitan. — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 2, 2026

Qué es el Canal Aliviador de Vaca Muerta y cómo funcionará en Portezuelo Grande

El complejo Cerros Colorados cumple un rol clave en la regulación de crecidas, el abastecimiento de agua potable, el riego y la generación hidroeléctrica. Sus embalses Los Barreales y Mari Menuco tienen una capacidad útil conjunta de unos 4.400 hectómetros cúbicos.

Los estudios técnicos concluyeron que el problema no está en cuánta agua pueden almacenar los embalses, sino en cuánta pueden evacuar por las dos vías actuales: el vertedero frontal y el vertedero derivador. Sin obras nuevas, una crecida extraordinaria podría llevar el agua hasta el coronamiento de la presa, con riesgo de desborde.

El canal será una tercera vía de descarga que derivará el agua hacia el embalse Los Barreales. Contará con un terraplén fusible que evitará que se active ante crecidas menores y que, cuando el agua alcance cierto nivel, se romperá de forma controlada para habilitar el paso del caudal.

Rolando Figueroa y Luis Caputo firmaron el convenio por el Canal Aliviador de Vaca Muerta en el Palacio de Hacienda. (Foto: gentileza Gobierno de Neuquén)

Según el informe técnico de abril de 2026, esa activación está prevista para eventos con una recurrencia aproximada de 17 años. Más que una ampliación de la capacidad de descarga, la obra modifica el funcionamiento hidráulico del complejo para reducir los riesgos asociados a las grandes crecidas del río Neuquén.

Quién hará la obra: qué le toca a Nación y qué a Neuquén en Portezuelo Grande

El convenio establece que “la obra será desarrollada y contratada en el ámbito del Estado nacional”. La Secretaría de Obras Públicas impulsará el proyecto ejecutivo, la licitación, la inspección y la supervisión de los trabajos, mientras que la Secretaría de Energía gestionará el financiamiento.

Ese financiamiento saldrá de los contratos de concesión de los complejos hidroeléctricos del Comahue, de un convenio de cooperación técnica entre las áreas nacionales de Energía y Obras Públicas y de las partidas presupuestarias aplicables. El texto aclara que el acuerdo marco no implica gastos por sí mismo: cada erogación concreta deberá definirse en instrumentos específicos.

La Provincia tramitará el Estudio de Impacto Ambiental y Social. Para eso, Emhidro (Emprendimientos Hidroeléctricos Sociedad del Estado Provincial) lleva adelante la Licitación Pública N° 02/2026, con apertura de ofertas prevista para el 13 de noviembre, y Nación será la proponente ante la autoridad ambiental provincial.

Neuquén también gestionará los permisos de uso del agua y del cauce, la extracción de áridos, la disposición del material excavado, el obrador y los caminos de acceso. A eso se suman las tierras necesarias, los permisos viales para el badén y los desvíos provisorios de la ruta provincial afectada, y la coordinación del tránsito durante la obra.

Además, deberá coordinar con la Municipalidad de Añelo, Defensa Civil y las fuerzas de seguridad las medidas de protección en la zona y la actualización de los planes de emergencia ante crecidas. El convenio también prevé instancias de participación ciudadana y la promoción de exenciones tributarias para los contratos de la obra.

El fallo de la Corte Suprema de 2009 que obliga a Nación a ampliar Portezuelo Grande

La obra responde también a una deuda judicial. En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una sentencia que condenó al Estado nacional a ampliar la capacidad de Portezuelo Grande para soportar una crecida de 14.520 metros cúbicos por segundo, una obligación que, según el informe técnico, sigue pendiente.

Antes de la firma, Figueroa se refirió a ese punto en diálogo con Infobae. “Nos reunimos por obras que, por disposición de la Justicia, tiene que financiar el Gobierno nacional. El fallo está hace muchos años y es la primera vez que un gobierno trabaja para cancelar esta deuda”, sostuvo.

En la administración del sistema intervienen la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), que maneja las aguas y coordina las erogaciones, y el ORSEP, que fiscaliza la seguridad de las presas, mientras la concesionaria opera el complejo. El convenio rige desde su firma hasta la recepción definitiva de la obra e incluye mecanismos de seguimiento e intercambio de información entre ambas jurisdicciones.