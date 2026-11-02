Apps, ansiedad y vínculos descartables: Sol Despeinada presenta «El deseo en crisis» en Bariloche

«¿Qué pasó con el deseo en tiempos de apps, porno ilimitado, crisis económica, ansiedad y vínculos descartables?». La pregunta que plantea la sexóloga Sol Despeinada pone el foco en una paradoja contemporánea: las posibilidades de acceso al sexo se multiplican, pero no siempre acercan al placer. Ese contraste será el punto de partida de su espectáculo en Bariloche.

Presentará «El deseo en crisis» en Casa Macacha, este viernes 6 de noviembre a las 20, de la mano de Ni Loca Producciones. Las entradas están disponibles a través de Innova Ticket.

La propuesta combina información, humor y participación del público para revisar qué lugar ocupa el deseo en la vida cotidiana y cuánto pesan las condiciones sociales.

Un recorrido sin pudor por la historia

El encuentro también propone hablar de mercado, género, cultura y nuevas formas de vincularse. «Les propongo aprender y desaprender», invita en la convocatoria. Más que una receta para recuperar la libido, la charla abre una pregunta sobre los propios deseos y aquellos que parecen llegar con un molde ajeno.

«Hacemos un recorrido histórico sobre cómo se reguló el deseo, sobre todo en nuestro país, o por lo menos en Latinoamérica», comentó Sol Despeinada en diálogo con Diario RÍO NEGRO. La mirada se desplaza así del problema individual hacia el contexto. Sostuvo que lo que cada persona quiere, admite o rechaza no queda al margen de su época.

Ese recorrido abarca los años previos a la último golpe cívico-militar, el período de dictadura y las transformaciones posteriores, «incluso con la introducción de la tecnología», según precisó. Las aplicaciones y la oferta permanente de estímulos aparecen, desde esa perspectiva, dentro de una historia más larga de permisos, controles y expectativas sobre la sexualidad.

Además, incorpora la crisis económica y la ansiedad entre los asuntos a discutir, junto con los «deseos prefabricados». ¿Cuánto de lo que se presenta como deseable responde a una búsqueda propia? ¿Qué ocurre cuando la oferta parece infinita, pero faltan ganas? Las preguntas intentarán responderse, o no, a lo largo del evento este viernes.

«Hay mucho humor en todo el transcurso de todo ese recorrido histórico», anticipó la sexóloga sobre su unipersonal, que lleva por distintas ciudades del país. También destacó el intercambio con quienes asisten. «La gente participa», aseguró.

«¿Qué pasó con el deseo?»: Sol Despeinada llega a Bariloche

El show ya se presentó en Neuquén, en junio de este año. La médica y creadora de contenido también realizó una charla conjunta con la sexóloga neuquina, Carmen Segonds, el viernes pasado. Ahora es el turno de hablar sobre el deseo y la sexualidad en Bariloche.

«A mí particularmente me gusta proponer un tema de conversación y hablar sobre eso, me interesan las temáticas de sexualidad, de género, entonces me divierte«, expresó Sol Despeinada e invitó a participar.