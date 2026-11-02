Dólar hoy: a cuánto cerraron el oficial, el blue y los financieros este lunes 2 de noviembre 2026

En el inicio de noviembre 2026, la plaza cambiaria de dólar oficial completó una rueda de operaciones ordenada en los mostradores bancarios, desacoplándose de la cautela que dominó a las bolsas internacionales por las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las oscilaciones de las monedas emergentes.

Con un circuito comercial mayorista que respondió con fluidez a la demanda de los importadores y una autoridad monetaria activa en la regulación de la liquidez, el cierre de la jornada ratificó la estabilidad nominal, brindando previsibilidad inmediata.

Cuadro de cierre del dólar oficial en el Banco Nación y pizarras del sistema financiero

Al término de las operaciones bancarias, el Banco de la Nación Argentina (BNA) ubicó la cotización del dólar oficial minorista este lunes 2 de noviembre 2026 en $1.510 para la compra y en $1.560 para la venta, en tanto que el relevamiento del sistema comercial regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acompañó la pauta de microajustes pautados para el comercio exterior.

Lunes 2 de noviembre 2026

A continuación, la síntesis completa con los valores de cierre del mercado cambiario para la toma de decisiones:

CIERRE DEL DÓLAR: COTIZACIONES Lunes 2 de noviembre de 2026 Pizarras Nacionales Río Negro y Neuquén Calculadora / Conversor Tipo de cambio Compra Venta Dólar oficial (Banco Nación) Referencia minorista formal sin variaciones $1.510,00 $1.560,00 Dólar mayorista (BCRA) Canal exclusivo para operaciones de comercio exterior $1.533,00 $1.542,00 Dólar blue Mercado informal en zona de equilibrio al cierre $1.545,00 $1.565,00 Dólar MEP (Bolsa) Operatoria bursátil mediante bonos soberanos $1.565,11 $1.565,87 Dólar Contado con Liquidación (CCL) Transferencia y liquidación de activos en el exterior $1.658,60 $1.665,40 Dólar tarjeta / turista Minorista con recargo del 30% a cuenta de Ganancias — $2.028,00 Euro oficial (Banco Nación) Cotización institucional de referencia BNA $1.675,00 $1.775,00 Entidad bancaria Provincia Compra Venta Banco Provincia del Neuquén (BPN) Pizarra regional de la banca provincial neuquina Neuquén $1.500,00 $1.570,00 Banco Patagonia Cotización regional del agente financiero rionegrino Río Negro $1.505,00 $1.555,00 Conversión: Tengo Pesos ($) y calculo moneda extranjera ⇄ Invertir Monto en Pesos ($): Cotización aplicada: Dólar Oficial BNA (Venta: $1.560,00) Dólar Oficial BNA (Compra: $1.510,00) Dólar Blue (Venta: $1.565,00) Dólar Blue (Compra: $1.545,00) Dólar MEP (Venta: $1.565,87) Dólar CCL (Venta: $1.665,40) Dólar Tarjeta (Venta: $2.028,00) BPN Neuquén (Venta: $1.570,00) BPN Neuquén (Compra: $1.500,00) Banco Patagonia Río Negro (Venta: $1.555,00) Banco Patagonia Río Negro (Compra: $1.505,00) Euro Oficial BNA (Venta: $1.775,00) Total en Moneda Extranjera US$ 64,10 Calculado a $1.560,00 por unidad Fuentes oficiales: BNA, BCRA, BPN y Banco Patagonia 📋 Copiar WhatsApp

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina, Banco Central de la República Argentina, BPN y Banco Patagonia.

Brecha cambiaria lunes 2 de noviembre 2026: la cercanía del dólar oficial con el blue

El rasgo más contundente, de este arranque de noviembre 2026, radica en la reducida distancia entre el dólar oficial del Banco Nación y el dólar blue. Con la plaza informal concluyendo en $1.565 para la venta, el diferencial se ubicó en un acotado 0,32%, anulando prácticamente cualquier incentivo para las maniobras de arbitraje paralelo y evitando distorsiones en las listas de reposición del comercio mayorista.

En idéntico sentido, la cotización del dólar MEP, asentada en $1.565,87, operó prácticamente a la par del mostrador bancario tradicional, ratificando una vía legal, transparente y líquida para la dolarización corporativa y de pequeños ahorristas, sin comprometer las reservas líquidas del sistema financiero.

Dólar oficial, plazo fijo o dólar MEP: el dilema del ahorrista frente a las tasas del Banco Central

Con un dólar oficial que muestra deslizamientos moderados en las sucursales del Banco de la Nación Argentina, y una brecha casi inexistente frente a los dólares paralelos, los ahorristas evalúan en este inicio de mes cómo posicionar sus carteras.

Frente a las tasas de interés fijadas por el Banco Central de la República Argentina, el rendimiento de las colocaciones tradicionales en pesos continúa compitiendo directamente contra la opción del dólar MEP, que se consolida como el refugio predilecto para quienes buscan dolarización formal sin pagar el recargo del 30% del dólar tarjeta, mientras que las coberturas atadas a inflación buscan capturar el arrastre de los precios regulados de noviembre 2026.