Condenaron con prisión efectiva al hombre que atacó con un cuchillo a su hijo de 3 años en Neuquén

Condenaron con prisión efectiva al hombre que atacó con un cuchillo a su hijo de 3 años en NeuquénFoto: archivo.

Mediante un acuerdo pleno presentado por la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega, un tribunal condenó a A.C.F. a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por lesionar a su hijo de 3 años con un cuchillo en el barrio Confluencia de Neuquén capital.

La resolución fue adoptada durante una audiencia realizada hoy, en la que el ahora condenado reconoció su responsabilidad por el hecho atribuido por el Ministerio Público Fiscal. En función de este reconocimiento, las partes acordaron la calificación legal y el monto de la pena.

Durante la misma, la fiscal del caso manifestó que si bien el caso se investigó en el inicio como una tentativa de homicidio, “con el avance de la investigación se pudo determinar que nunca estuvo en peligro real la vida del niño”. Ante este escenario, la querella particular que intervino en representación de la madre de la víctima adhirió al acuerdo presentado por Juárez y Jávega.

De esta manera, la jueza de garantías Carina Álvarez declaró a A.C.F. penalmente responsable por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y por alevosía, en calidad de autor, y homologó el acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa, imponiendo la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El hecho en barrio Confluencia

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 4 de julio de 2025, alrededor de las 21:45, en una vivienda ubicada en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén.

En esas circunstancias, A.C.F. se encontraba solo junto a su hijo de 3 años cuando le provocó un corte superficial de aproximadamente 10 centímetros en el cuello. Como el niño comenzó a gritar y llorar, familiares que viven en una vivienda lindera ingresaron de inmediato al domicilio, rescataron al menor y lo trasladaron a un centro de salud donde recibió la atención médica correspondiente.

Cabe destacar que, a pesar de haber sido declarado responsable y condenado, el nombre del agresor se mantiene bajo iniciales para resguardar de forma estricta la identidad de la víctima menor de edad y evitar su identificación pública.