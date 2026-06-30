Femicidio de Corina Mabel Mena en Junín de los Andes: condenaron a prisión perpetua a Jorge Octavio Linco

La Justicia de Junín de los Andes dictó hoy una sentencia histórica: Jorge Octavio Linco fue condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de Corina Mabel Mena. La decisión fue ratificada por el juez de garantías Juan Pablo Balderrama, tras el veredicto de culpabilidad emitido previamente por un jurado popular.



Los fundamentos de la condena

Durante la audiencia de cesura, el fiscal jefe Gastón Ávila, acompañado por la asistente letrada Lucila Maggiora, fundamentó el pedido de la pena máxima basándose en la gravedad del hecho. El jurado popular había determinado la responsabilidad del imputado bajo los agravantes contemplados en el artículo 80 del Código Penal, incisos 1 (relación de pareja) y 11 (violencia de género).

«La declaración de responsabilidad del jurado popular determinó la doble agravante, reprimida con la pena máxima de encierro que es la prisión perpetua», afirmó el fiscal Ávila durante su alegato.

El magistrado destacó el «brutal despliegue de violencia» ejercido por Linco, quien tras cometer el ataque intentó fugarse para evadir el accionar judicial.

Jorge Octavio Linco fue condenado a la pena de prisión perpetua.



El caso

El hecho ocurrió el 7 de junio de 2025, alrededor de las 6:40, en una vivienda del barrio Los Pobladores. Según la teoría del caso probada por la fiscalía, Linco ingresó al domicilio y atacó con un arma blanca a un hombre identificado como M.D.G.T., provocándole una lesión abdominal. Inmediatamente después, arremetió contra Corina Mabel Mena, a quien le asestó una puñalada en el tórax que le perforó el corazón y le causó la muerte en el acto.

A fines de mayo, el jurado popular había declarado a Linco culpable por unanimidad en cuanto a las lesiones causadas al sobreviviente y al agravante por el vínculo, mientras que la condena por el contexto de violencia de género se alcanzó por mayoría.



Un proceso contundente

Para lograr la condena, el Ministerio Público Fiscal presentó un sólido plexo probatorio que incluyó los testimonios de familiares, amigos y profesionales, pericias médicas, psicológicas y psiquiátricas.

También incorporó, registros fílmicos del lugar.El testimonio clave de M.D.G.T., quien logró sobrevivir al ataque.

Hasta el inicio del cumplimiento efectivo de la pena, Linco permanecerá detenido bajo prisión preventiva, medida que fue ratificada recientemente por un tribunal de impugnación tras revocar un beneficio de prisión domiciliaria otorgado en una instancia anterior.