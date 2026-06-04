Condenas por el crimen de Maximiliano Gallardo en Cinco Saltos: uno recibió 18 años de prisión y otros 7

El tribunal resolvió por unanimidad las penas para los tres responsables del hecho ocurrido en mayo de 2024.

La Justicia de Río Negro condenó a tres personas por el homicidio de Maximiliano Gallardo, ocurrido en mayo de 2024 en Cinco Saltos. El principal acusado recibió una pena de 18 años de prisión por ser considerado autor del crimen, mientras que una mujer y otro hombre fueron sentenciados a 7 años de cárcel por su participación secundaria en el hecho.

Las condenas fueron impuestas durante la última audiencia de cesura realizada esta semana, luego de que los imputados admitieran el grado de participación que tuvieron en el asesinato y fueran declarados penalmente responsables. Los tres ya quedaron a disposición del Servicio Penitenciario Provincial, debido a que renunciaron a los plazos procesales, lo que permitió que las penas comenzaran a ejecutarse de manera inmediata.

Las condenas y los delitos atribuidos

Tras la investigación y el juicio impulsados por la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, el principal acusado fue hallado responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor, previsto en los artículos 79 y 41 bis del Código Penal.

Por ese hecho recibió una condena de 18 años de prisión. Además, un hombre y una mujer fueron condenados como partícipes secundarios del mismo delito. El tribunal les impuso penas de 7 años de prisión, en función de los alcances establecidos por el artículo 45 del Código Penal.

Los tres condenados también respondieron penalmente por otros delitos vinculados a la investigación: coacción calificada por el uso de arma de fuego, violación de domicilio, hurto y desobediencia a una orden judicial.

La resolución fue adoptada por unanimidad por un tribunal colegiado del Foro Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial.

El crimen de Maximiliano Gallardo

De acuerdo con la acusación fiscal, el homicidio ocurrió el 17 de mayo de 2024 cerca de las 19, en una vivienda ubicada en Cinco Saltos.

Según la reconstrucción presentada durante el proceso, dos hombres y una mujer participaron del ataque que terminó con la muerte de Gallardo. La víctima se encontraba agachada y en una situación de indefensión al momento de recibir los disparos.

La teoría del caso sostenida por la fiscalía indicó que el móvil del crimen estuvo relacionado con diferencias surgidas en el marco de un conflicto por la compra y venta de drogas. Los acusados habrían sido proveedores de estupefacientes de Gallardo, quien era consumidor.

El traslado y ocultamiento del cuerpo

La investigación determinó además que, tras cometer el homicidio, los acusados utilizaron un automóvil Renault Sandero para trasladar el cuerpo de la víctima.

Posteriormente lo abandonaron y ocultaron en una zona de bardas ubicada al sur del Lago Pellegrini.

Por esta maniobra también había sido imputado un cuarto sospechoso por el delito de encubrimiento. Sin embargo, el hombre se quitó la vida antes de que pudiera ser juzgado.

Durante el proceso intervino además la querella que representó a la madre de Maximiliano Gallardo, quien viajó desde Tucumán para participar de las distintas instancias judiciales.

Con la imposición de las penas y la aceptación de responsabilidad por parte de los acusados, el caso quedó encaminado hacia su cierre definitivo en el ámbito judicial.